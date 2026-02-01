BP Jisoo「否認授權台灣快閃店」 主辦單位回應了

BLACKPINK HELLO KITTY聯名快閃 。（圖／網銀國際影視提供）





韓國女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）和HELLO KITTY聯名，並舉辦了<HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE> 快閃店，隨後台北站也隨之公布將於本月6日開跑。豈料，今（1日）Jisoo所屬經紀公司BLISSOO發出聲明，表示並未授權，而台灣主辦方也陸續發聲。

授權問題，Jisoo所屬經紀公司BLISSOO發聲。（圖／翻攝自官網）

<HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE> 授權問題，Jisoo所屬經紀公司BLISSOO發聲。（圖／翻攝自官網）

廣告 廣告

Jisoo所屬經紀公司BLISSOO今日對於<HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE> 快閃店一事，特別發出官方聲明，表明<HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE>僅和韓國主辦Kream合辦，其他地區皆和BLISSOO以及藝人Jisoo無關。

對此，主辦網銀國際影視也透過社群發聲，表示對於本次快閃店活動授權的爭議，他們早已在2025年12月22日從AIRTEC IPX獲得了活動和相關商品之合法授權，並強調現場販售商品亦皆為韓國直行輸入，請大眾不要害怕買到假貨。

在 Threads 查看

AIRTEC IPX隨後也以中、韓文在社群發聲，以三點說明表明有獲得授權，首先他們本身就是聯名企劃之合法授權管理單位之一，因此依授權架構，正式收到MUSE M. 授權於台灣地區規劃與執行「HELLO KITTY x JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」快閃店活動，相關授權文件及合作流程皆合法有效。

第二點便指出Jisoo公司聲明中著重於特定地區活動之主辦模式，沒有說明市場間的授權差異因而有所誤解；第三則表明AIRTEC IPX重視品牌價值、合作夥伴權益及粉絲之消費信任，因此確保所有授權活動的正確性。



【更多東森娛樂報導】

●金鍾國鬆口結婚契機 親揭愛妻身分

●激戰4年突喊引退！日本人氣女優「曝未來動向」每週見一次

●日男星食道癌離世！享壽63歲 愛妻悲痛證實噩耗

