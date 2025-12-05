BP Lisa許願5年！「曬與孔劉合照」追星成功

韓國女團BLACKPINK泰國成員Lisa分享和孔劉的合照。（圖／翻攝自Lisa IG）





韓國女團BLACKPINK泰國成員Lisa在本月3日出席《Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul 路易威登非凡之旅首爾站》，並於今（5日）在社群分享幕後照片，讓大家驚喜的是時隔5年，Lisa成功圓夢和偶像孔劉合照。

在2020年10月團體推出第一張韓語正規錄音室專輯《THE ALBUM》時，曾登上韓綜《認識的哥哥》，當時Lisa在節目大方告白孔劉時自己的理想型，並希望能和對方合照。如今時隔5年，身為LV全球代言人的Lisa出席活動和孔劉碰面，Lisa在IG也分享出兩人的合照，讓不少粉絲紛紛恭喜她願望成真。

韓國女團BLACKPINK泰國成員Lisa分享和Stray Kids成員Felix（李龍馥）的合照。（圖／翻攝自Lisa IG）

另外，因為低溫在活動現場跳起即興舞蹈意外逗笑Lisa的男團Stray Kids成員Felix（李龍馥），和Lisa在後台的合照也被分享出來，讓不少粉絲狂喜。

Lisa、j-hope、Felix、全智賢、孔劉、申敏兒、Hoyeon鄭好娟和元志安出席 《Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul 路易威登非凡之旅首爾站》。（圖／品牌提供）

當天活動品牌大使及摯友Lisa、j-hope、Felix、全智賢、孔劉、申敏兒、Hoyeon鄭好娟和元志安出席了這場盛會。眾多明星身穿路易威登成衣、包包、腕錶和高級珠寶系列，以迷人造型為全新揭幕的空間注入活力。

《Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul 路易威登非凡之旅首爾站》的文化體驗區、咖啡廳、巧克力店和餐廳均可透過官方網站提前預訂。



