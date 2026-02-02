BP Rosé登葛萊美！「合體Bruno Mars嗨唱」 創KPOP新紀錄

韓國女團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）登上第68屆葛萊美獎。（圖／翻攝自@AboutMusicYT、@RosiebyRoseNYC X）





第68屆葛萊美獎（Grammy Awards）於台灣時間2月2日在洛杉磯Crypto.com Arena盛大舉行，此次韓國女團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）帶著3項入圍走上紅毯，更和火星人布魯諾（Bruno Mars）擔任演出嘉賓嗨唱〈APT.〉，創下了K-POP闖美的新紀錄。

Rosé此次出席葛萊美獎，走上紅毯時候選擇了Giambattista Valli特別訂製黑白禮服，抹胸修身黑色連身裙為主體的設計展現好身材，而白色部分則如同蓬鬆蝴蝶結一般，讓整個禮服在性感中又帶點甜美。

另外，Rosé更是和火星人布魯諾擔任開場的演出嘉賓，展現全球夯曲〈APT.〉，而演出一開始Rosé便直接親吻布魯諾的臉頰，並且此次的〈APT.〉嗨加入了搖滾元素改變，瞬間便點燃全場熱情。

這次Rosé站上葛萊美主舞台表演，是繼男團BTS（防彈少年團）後的K-POP藝人，創下首位登上主舞台的K-POP女藝人的歷史紀錄。



