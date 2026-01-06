BPA支持新一輪港口與海事安全合規檢核

根據英國航運相關網站引述，英國港口協會（British Ports Association，BPA）表示，對英國政府正式啟動新一輪《港口與海事設施安全準則》（Ports and Marine Facilities Safety Code，PMSC）合規檢核作業表示歡迎。此次檢核為期三年，適用期間為二○二六年至二○二八年，並將開放至今（二○二六）年三月底，涵蓋全英國港口、港灣及各類海事設施。

此次合規作業由英國海事暨海岸防衛署（Maritimeand Coastguard Agency）所主導，邀請不同規模與所有權型態的港口、港灣與海事設施，透過GOV.UK網站全新推出的「逐步式」線上申報流程，說明其營運與PMSC準則的一致性。

英國港口協會呼籲，各港口踴躍參與，特別是本身並非港務主管機關的設施，以展現整體產業對高標準海事安全的重視與承諾。BPA指出，PMSC長期以來都是英國港口產業推動海事安全的重要基礎，若能廣泛參與此次合規檢核，將有助於向政府與社會大眾證明該準則不僅具備實用性，也能實際為港口營運帶來價值。

為進一步提升整體遵循程度，英國政府正積極將PMSC推廣至更廣泛的海事設施，包括貨櫃與散貨碼頭、遊艇碼頭，以及部分僅有有限海事活動的小型港灣與碼頭，期望全面強化海事安全管理。

英國港口協會執行長巴蘭坦（Richard Ballantyne）表示，協會高度支持此次PMSC合規檢核的啟動，並期盼儘可能讓多港口與海事設施參與。他強調，安全始終是英國港口營運的核心價值，而這項合規程序正是一個重要契機，讓業者得以展現其對最佳實務的承諾。透過全面參與，產業也能證明以「非強制性、夥伴關係」為基礎的治理模式，仍能有效服務產業與政府雙方。

此次PMSC合規檢核已於二○二六年一月一日正式展開，並將持續至三月二十六日止。

資料顯示，PMSC最早於二十五年前推出，源於英國港口產業進行一項重大安全檢討，歷經多年演進後，已成為全球領先的港口海事安全管理工具，協助港口辨識、評估並管理各項海事風險。

該準則由英國交通部與海事暨海岸防衛署共同擁有與管理，並在制定與修訂過程中廣泛納入產業意見。PMSC明確列出港口責任人應遵循核心原則，而其配套的《良好實務指引》，則為第一線作業人員提供更具體操作建議，以強化海事安全風險管理。

英國港口協會為英國全國性港口、港灣及海事設施代表組織，涵蓋全英超過四百處據點，從大型商港到小型港灣均在其服務範圍內。協會也定期與專業顧問機構ABPmer合作，為港口責任人舉辦專業簡報與說明會。

另，英國港口產業的專業安全與技能組織「港口技能與安全」（Port Skillsand Safety），也持續關注整體港口安全議題，並在其官方網站提供多項指引與資源，協助業界持續提升安全管理水準。