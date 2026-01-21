BRAVIA走入新時代 Sony證實與TCL成立合資公司
【記者趙筱文／台北報導】Sony電視事業正式啟動重大調整。Sony官方正式宣布，已與中國家電大廠TCL簽署合作備忘錄（MOU），雙方將成立一家合資公司，承接Sony旗下電視與家用音響等家庭娛樂相關業務。根據規劃，合資公司由TCL持股51%、Sony持股49%，營運主導權將由TCL掌握。
依照Sony官方說法，新成立的合資公司將以全球市場為營運範圍，業務涵蓋產品企劃、設計、製造、銷售、物流與售後服務，產品線包括電視與家用音響設備。雙方預計在今年3月底前完成具法律效力的最終協議，待相關監管程序完成後，合資公司最快將於2027年4月正式展開營運。
外界高度關注Sony電視品牌未來是否受影響。對此，Sony與TCL強調，合資公司推出的產品仍將延續「Sony」與「BRAVIA™」等既有品牌名稱，消費者在市場上看到的品牌標示不會改變，但背後的研發體系與供應鏈架構，將由雙方共同整合運作，與過去Sony單獨主導的模式有所不同。
Sony指出，此次調整並非退出電視市場，而是因應集團資源配置策略所做出的結構性改變。近年Sony持續將重心放在遊戲、音樂、電影與感光元件等獲利能力較高的核心事業，透過與具備規模優勢的製造夥伴合作，可在維持品牌與產品供應的同時，降低硬體研發、製造與全球物流的營運負擔。
TCL則表示，取得合資公司過半股權，有助於強化其在顯示器與家電領域的全球布局，並透過與Sony在影像與音效技術上的合作，提升產品競爭力。雙方也提到，隨著OTT串流平台普及、智慧電視功能演進，以及大尺寸、高解析顯示需求持續成長，全球電視市場雖仍擴張，但競爭關鍵已逐漸轉向成本效率與供應鏈整合能力。
整體來看，這次合作象徵Sony電視事業正式走向「品牌與製造分工」的新模式。短期內，消費者使用體驗預期不會出現明顯變化，但從集團層面觀察，Sony已明確釋放硬體事業資源，未來營運表現將更緊密與娛樂內容與高附加價值技術領域連動。
