Yahoo Tech

BRAVIA 不再只屬於 SONY？據報 TCL 與 SONY 就成立全球家庭娛樂合資公司簽署諒解備忘錄

TCL 將持有合資公司 51% 的股份，而 SONY 則持有 49%，預期繼續使用 BRAVIA 品牌。

Martin Ma
Martin Ma
People visit the exhibition area of TCL during the 2026 Consumer Electronics Show CES in Las Vegas, the United States, Jan. 6, 2026. The 2026 CES, the world's premier technology event, opened here Tuesday. The annual show has attracted thousands of exhibitors from more than 155 countries and regions, according to the U.S. Consumer Technology Association, the organizer. (Photo by Zeng Hui/Xinhua via Getty Images)
People visit the exhibition area of TCL during the 2026 Consumer Electronics Show CES in Las Vegas, the United States, Jan. 6, 2026. The 2026 CES, the world's premier technology event, opened here Tuesday. The annual show has attracted thousands of exhibitors from more than 155 countries and regions, according to the U.S. Consumer Technology Association, the organizer. (Photo by Zeng Hui/Xinhua via Getty Images)

SONY 有大動作！稍早前 TCL 宣布與 SONY 簽署一份不具約束力的諒解備忘錄，研究成立一間全球家庭娛樂合資公司的可能性。該合資公司擬接手 SONY 的家庭娛樂業務，包括電視與家庭音響設備的產品開發、設計、製造、銷售、物流及客戶服務等營運範疇。

據報依據預定的規劃架構，TCL 將持有合資公司 51% 的股份，而 SONY 則持有 49%。該合資公司計畫結合 SONY 的影音技術、品牌價值與營運專業，以及 TCL 於顯示技術上的能力、規模優勢與成本效率，當然也會預期繼續使用 BRAVIA 品牌，進一步強化 TCL 與 SONY 於全球電視與家庭音響市場中的競爭地位。可預期未來 TCL 與 SONY 在合資公司中會進行專利、技術及品牌的授權安排，或許日後不難於 TCL 電視中見到 SONY 的獨門顯示技術。目前有關磋商仍須完成盡職調查，並在排他性期限至 2026 年 3 月 31 日前，簽署具法律效力的最終協議。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖　爸媽一行為恐成催命符

一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖　爸媽一行為恐成催命符

新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。

鏡報 ・ 12 小時前240
動力火車關注Ella槓上華研糾紛　溫情喊話「終生師妹」

動力火車關注Ella槓上華研糾紛　溫情喊話「終生師妹」

「動力火車」5月15、16、17日將在台北小巨蛋舉辦「一路向前」世界巡迴演唱會，尤秋興、顏志琳今（1╱20）出席記者會催票，前師妹Ella（陳嘉樺）昨被爆砸重金向前東家華研唱片買下「S.H.E」〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等15首經典歌曲的版權，在去年啟動的「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱，但華研唱片卻發聲明表示未收到授權申請或付費，對此，尤秋興也表態了。

太報 ・ 3 小時前4
拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼

拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼

「以房養老」是近期流行的話題，即使年紀大了手上沒有現金，也可以將房子抵押給銀行，銀行按月給錢作為養老金。律師蘇家宏分享，有一位媽媽退休後的願望很簡單，在自己家裡有尊嚴地變老，也不想給子女添麻煩，於是就想「以房養老」，沒想到卻遭子女強烈的反對。

EBC東森財經新聞 ・ 1 天前14
阿蘇火山觀光直升機失聯前　2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光

阿蘇火山觀光直升機失聯前　2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光

日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前11
NBA/出大事！巴特勒確定整季報銷　勇士主帥曝庫明加將解凍

NBA/出大事！巴特勒確定整季報銷　勇士主帥曝庫明加將解凍

金州勇士今日以135：112大勝邁阿密熱火收下4連勝，但賽後卻傳出重大壞消息，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在第3節傷到右膝，經檢查確認為前十字韌帶（ACL）撕裂，確定整季報銷。巴特勒受傷當下痛苦倒地，被攙扶退場後未再回歸，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後坦言傷勢不樂觀，最終由名記者查拉尼亞（Shams Charania）證實噩耗。

中天新聞網 ・ 1 小時前3
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊　金門鄉親怒轟惡劣

自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊　金門鄉親怒轟惡劣

國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前119
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」　陳亭妃破冰之行觸礁

拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」　陳亭妃破冰之行觸礁

民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦

台灣好新聞 ・ 3 小時前48
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字

曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字

生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。

民視健康長照網 ・ 1 天前243
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的　怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔

貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的　怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...

FTNN新聞網 ・ 3 小時前8
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」　家屬怒斥：每月至少給4、5萬

獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」　家屬怒斥：每月至少給4、5萬

即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。

民視 ・ 6 小時前126

力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成

【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務

財訊快報 ・ 1 天前5
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」

柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」

2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。

中天新聞網 ・ 1 天前808
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢　啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光

蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢　啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光

廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...

CTWANT ・ 22 小時前202
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元　網：謝謝提醒

電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元　網：謝謝提醒

日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。

中天新聞網 ・ 10 小時前2
熱身賽日韓對一軍、台灣只能打二軍？網友不滿「被看不起當B咖」

熱身賽日韓對一軍、台灣只能打二軍？網友不滿「被看不起當B咖」

體育中心／綜合報導世界棒球經典賽即將於3月開打，名列C組的台灣隊官辦熱身賽對戰球隊出爐，將於3月2日、3日和歐力士猛牛、軟銀鷹的「二軍」交手，這份賽程公布後也引起不少球迷討論，有人直言「覺得有被看不起」，但也有人表示台灣隊從資格晉級，捷克和澳洲也是打二軍，認為「根本沒有在針對台灣」。

FTV Sports ・ 3 小時前34
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照　陳漢典心疼老婆「一人兼多差」

Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照　陳漢典心疼老婆「一人兼多差」

陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前35
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸　恐濕冷5天「最凍時段曝」

-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸　恐濕冷5天「最凍時段曝」

小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前12
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異

鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異

鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前27
早餐店因病停業！萬人見「這幕」淚讚喊：做人太成功

早餐店因病停業！萬人見「這幕」淚讚喊：做人太成功

生活中心／曾詠晞報導16日一名網友在臉書社團分享一張動人照片，並配文「鐵捲門上有洋蔥」來表達心中的感動。位於台北市市民大道附近的一家老字號早餐店，近期因老闆身體不適暫時歇業，在鐵捲門上貼出休息告示。沒想到原本簡單的公告，竟意外被滿滿的「祝福留言」包圍，熟客們自發的在門口張貼字條為老闆打氣。這幕充滿溫馨的畫面被上傳至許多臉書社團後，隨即引發萬人按讚，不禁讓網友感嘆「哇…好成功的一間店」。

民視健康長照網 ・ 1 天前5

232條款雙面刃？台積電大利多 聯電、世界先進爆「邊緣化」危機

台美對等關稅談判落幕，台灣擴大投資美國，拿到與日韓相同的15%關稅，在232條款談判中率先拿到最優惠稅率，對於「護國神山」是一大幫助。然專家也憂心，未赴美設廠的晶片商恐被邊緣化，包括聯電與世界先進。

中時財經即時 ・ 8 小時前16