BRAVIA 不再只屬於 SONY？據報 TCL 與 SONY 就成立全球家庭娛樂合資公司簽署諒解備忘錄

SONY 有大動作！稍早前 TCL 宣布與 SONY 簽署一份不具約束力的諒解備忘錄，研究成立一間全球家庭娛樂合資公司的可能性。該合資公司擬接手 SONY 的家庭娛樂業務，包括電視與家庭音響設備的產品開發、設計、製造、銷售、物流及客戶服務等營運範疇。

據報依據預定的規劃架構，TCL 將持有合資公司 51% 的股份，而 SONY 則持有 49%。該合資公司計畫結合 SONY 的影音技術、品牌價值與營運專業，以及 TCL 於顯示技術上的能力、規模優勢與成本效率，當然也會預期繼續使用 BRAVIA 品牌，進一步強化 TCL 與 SONY 於全球電視與家庭音響市場中的競爭地位。可預期未來 TCL 與 SONY 在合資公司中會進行專利、技術及品牌的授權安排，或許日後不難於 TCL 電視中見到 SONY 的獨門顯示技術。目前有關磋商仍須完成盡職調查，並在排他性期限至 2026 年 3 月 31 日前，簽署具法律效力的最終協議。

