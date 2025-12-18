BRAVIA 9打造家庭劇院 奇美UM20唱AI卡拉OK

在家看電視、追劇，須要高品質的居家影音設備。Sony全新系列BRAVIA智慧顯示器今(18)日亮相，年度旗艦級BRAVIA 9系列採用XR極致精準背光控制技術，搭配與電影工作室合作開發的校正模式，能確保提供完整的觀影體驗。奇美推出Mini QLED Google TV「UM20系列」液晶顯示器，不僅導入AI技術，還能透過「AI卡拉OK模式」在家歡唱。

Sony全新BRAVIA系列顯示器涵蓋98型~43型的mini LED、OLED及LED機型，全面進攻2026年家用影音設備市場。年度旗艦級BRAVIA 9系列與BRAVIA 5系列使用XR極致精準背光控制技術，可高效控制Mini LED面板，加上超越AI的XR認知智慧處理器，能精準地還原色彩與層次。其中，BRAVIA 9更首創配置波束高音揚聲器，可以傳遞更精準的聲音定位，達成影音合一的效果。

在電視上收看串流影音是主流觀影方式，BRAVIA 9與BRAVIA 5內建與專業電影工作室合作開發的校正模式，包含可依環境自動調整亮度，重現原創表現的Netflix 自適應校色模式、能自動提供最高影像品質的SONY PICTURES CORE校正模式、自動校準觀看內容，以符合專業標準畫質的Prime Video 校正模式等。Google TV系統還具備個人化推薦功能，不用辛苦查找節目，就能看到最符合自己喜好的影視內容。

Sony BRAVIA Theatre系列則是針對更完善的觀影體驗設計的家庭劇院設備，頂級Theatre Bar 9透過360空間音場技術和13個揚聲器單體，實現出色的環繞音場，搭配可自由選配的Theatre Rear 8與RS5無線後環繞揚聲器，以及SW5、SW3、Sub 7重低音揚聲器，直接把家中客廳變成電影院。系列新品即日起陸續於全台各經銷通路上架，開放民眾前往各Sony Store直營店體驗。

奇美則打造全新Mini QLED Google TV「UM20系列」液晶顯示器，主打「超能AI」功能，具備AI智慧升頻、AI光影優化、AI色彩增強、AI環境感光、AI動態清晰、AI精準膚色、AI細膩景深等7大AI影像演算技術，同時增加「AI卡拉OK模式」，不用傳統伴唱機，只要進入YouTube就能把歌曲變成伴唱帶，甚至支援節奏跟拍、可調整導唱人聲大小、升降Key、麥克風音量…等控制功能。機型尺寸從55型~86型，即日起陸續上市。

