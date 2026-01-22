任天堂粉絲荷包又要失守了！傑仕登今日 (1/22)宣布，以《超級瑪利歐》系列中經典道具「？磚塊」為設計的造型悠遊卡，將於1月24日起在新光三越台北信義新天地 A11的傑仕登任天堂授權商品旗艦中心開放現場預購。這款造型卡不僅還原度極高，最大的亮點在於感應時除了會發光，還會隨機發出「獲得金幣」或「一般撞擊」的經典音效。

敲磚塊拿金幣！超級瑪利歐「？磚塊」造型悠遊卡1/24 開放預購，感應會亮、還有隨機音效

感應有驚喜：金幣聲還是撞擊聲？

「？磚塊」在《超級瑪利歐》遊戲中總是充滿驚喜，撞擊後可能出現金幣、蘑菇或火之花。這次實體化的悠遊卡也保留了這份趣味，將其縮小化身為日常通勤、購物的支付工具。

除了外型還原，功能上也加入互動巧思，當卡片進行感應時 (如搭捷運或租借YouBike)，磚塊圖案會發光，同時會隨機播放遊戲內的音效。這意味著每次嗶卡，使用者都像在遊戲中撞擊磚塊一樣，看是運氣好聽到「叮」一聲的金幣音效，還是普通的撞擊聲，趣味性十足。

入手方式：全採現場制，需帶證件

想要入手的玩家請注意，這次販售主要分為「預購」與「現貨」兩階段，地點均位於新光三越台北信義新天地A11 3樓的傑仕登任天堂授權商品旗艦中心，並未開放線上通路。

現場預購

• 時間：2026年1月24日上午11點起至2月12日晚間9點30分。

• 規則：需持有效身分證明文件 (身分證、健保卡、駕照或護照)至傑仕登任天堂授權商品旗艦中心辦理，每人限預購1個。

• 取貨：預購成功將獲得預購單，於2026年2月13日起憑單及證件回原店取貨，取貨時需出示預購單及相符之有效身分證明文件。

現場販售

• 時間：2026年2月13日上午11點起。

• 規則：同樣每人限購1個，不接受代排或代購，現場販售方式日後公布。

建議售價

超級瑪利歐「？磚塊」造型悠遊卡售價為新台幣649元。

