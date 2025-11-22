Breath Select藉蝦皮資源引領韓系香氛潮流
[NOWnews今日新聞] 近年來韓流風潮席捲全台，不僅音樂、美食與旅遊深受台灣人喜愛，「韓國香氛」也悄然成為新一波熱潮。早在三年前，Breath Select便敏銳察覺到韓國香氛在台灣市場的潛力，率先於蝦皮購物開設賣場，至今累積超過一萬則五星好評，成為平台上備受關注的韓系選品店之一。而在這股韓式香氛熱潮背後，蝦皮購物不僅是平台，更是品牌成長的加速器，從流量導入、消費者互動、免運等行銷推廣及物流支援等，讓品牌與電商得以共榮。
讓香味「視化」，一站式物流售後整合，蝦皮購物打造香氛品類成長新模式
Breath Select創辦人Lisa表示，創立品牌的初衷源於對香水香氛的熱愛，「我關注各國品牌，但發現韓國的香氛品在台灣相對少見。同時觀察到韓國市場開始大量挹注資源在這個品類，越來越多新興品牌加入。」綜合市場評估後，創辦人決定專注引進韓國小眾香水，填補市場缺口。
面對激烈的市場競爭與眾多代購業者，Breath Select選擇建立自身的競爭壁壘。Lisa坦言，初期最大的挑戰是後進者快速跟進，許多經營更久的代購業者也加入競爭，「通常這類賣家玩的都是價格戰，但時間會淘汰一波人。」轉折點在於韓國品牌開始關注台灣市場並建立自身策略，「當品牌方掌控之後，又會淘汰一波人。加上我們只做香氛品，積極擴充有優勢的產品線，提供一站式購足的概念，忠誠度跟回購率表現都很不錯。」
克服線上試香挑戰 聊聊功能成關鍵、會員點數免費兌換試香推升購買率
香氛需要試聞，線上銷售面臨巨大挑戰。Lisa透露:「試香組是基本配備，但更重要的是蝦皮『聊聊』功能。每天我們都會收到大量關於味道的詢問，有些買家很專業，會告訴我們喜歡哪個品牌的哪個味道，問有沒有類似的可推薦。這時候就能做精準推薦，建立信任感。」
另一策略是「評價導購」！Lisa指出: 「台灣跟韓國消費者喜歡的香調不太一樣，評價高的商品通常不會出錯。我們也提供會員點數免費兌換試香，降低嘗試門檻。」透過這些方式，Breath Select成功將無法觸摸、聞不到的香氛商品「可視化」，讓消費者在線上也能獲得接近實體購物的體驗。
