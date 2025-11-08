為了應對AI工具導入影視製作流程，進而面臨的龐大資料中心與能源基礎設施挑戰，由LG集團創辦人具仁會孫子具本雄 (Brian Koo) 共同創辦的投資公司 Stock Farm Road (SFR)，稍早宣布與AI影視製作公司Utopai Studios合資成立一家名為「Utopai East」。

LG創辦人孫子具本雄攜手AI影視製作業者Utopai合資，將為AI電影製作打造3GW專屬資料中心

此合資企業將專注於開發AI影視製作所需的專屬基礎設施，將解決AI運算所需的高昂成本與能源問題。

結合資本與技術，明年推出首部 AI 協作內容

在雙方各持50%比例持股形式共同經營的合資架構中，由具本雄與BADR Investments執行長Amin Badr-El-Din共同創辦的投資公司SFR，將著重於貢獻資本、創意專業知識與業界人脈，而Utopai Studios則負責提供其AI技術、工作流程與基礎設施專業。

Utopai Studios共同創辦人暨執行長沈曉玲 (Ceilica Shen)表示，該計畫還將涉及共同製作影視項目，並且擴大韓國IP內容與國際觀眾的接觸機會。團隊將首先利用現有基礎設施開始製作，預計首部合作的內容將在2026年內推出。

3GW專屬AI資料中心將成算力基礎

此次合作的算力基礎，將仰賴SFR近期達成的另一項關鍵協議。SFR已與韓國全羅南道 (Jeollanam-do) 省政府達成協議，將在當地建造一座高達3GW (gigawatt) 算力規模的AI資料中心。

具本雄指出，這座資料中心是SFR打造「下一代智慧驅動產業骨幹」使命的一部分，將成為Utopai East發展的「基礎」，為其提供從數據管理、創意智慧、製作到發行的完整AI基礎設施。

強調AI「擴展創意」而非「取代人類」

針對AI是否會取代人類創作者的廣泛擔憂，具本雄認為短期內AI的應用主要在於降低成本與提高效率。但他更強調：「我們對AI開啟的新可能性感到興奮，我們不僅與電影界的知名導演合作，還與那些不受傳統電影限制的年輕創新創作者合作，探索全新的可能性。」

沈曉玲也重申，Utopai的重點「從一開始就不是自動化」。她表示：「我們的工作流程旨在與電影製作人並肩作戰，而非取而代之。我們仍然需要編劇、導演和演員。」

沈曉玲強調，所有使用的模型與數據集均「完全授權並經合約批准」 (fully licensed and contractually approved)，確保技術尊重創作者。具本雄更總結指出：「這不是關於AI取代人類；而是關於它能為觀眾、創作者和工程師創造的巨大價值。」

鎖定韓國市場，未來放眼日本、中國

Utopai East的營運初期將以製作韓國內容為起點，但目標最終將擴展至亞洲其他地區。沈曉玲更提到，「日本會是一個很棒的市場」，並且認為中國和泰國也具有巨大潛力。

