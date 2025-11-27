Britannia P&I Club亞洲年會論壇香港登場 多家台灣航商出席

上圖：BritanniaP&I協會代表與台灣出席代表合影。



▲上圖：BritanniaP&I協會代表與台灣出席代表合影。



下圖：CEOAndrewCulter帶領資深團隊主持問答。（圖：保達管理顧問提供）

由Britannia P&I Club主辦的亞洲區P&I年會論壇（Asian Forum）二十七日於香港隆重舉行，主題涵蓋Britannia治理革新規劃、年度財務成果與來年市場展望、全球再保市場變化、永續經營方向推動、貨損與人身傷害案件處理，以及損害防阻措施等多項重點議題。並回顧協會自一八五五年成立以來，與會員攜手面對全球航運界各式挑戰、持續堅韌成長至今迎接共好共榮願景。

大會包括Britannia多位倫敦總部高層親臨會場，包括CEO Mr. Andrew Cutler、Deputy CEO Mr. Mike Hall、CFO Mr. Richard Heppell、CUO Mr. Simon Williams、Deputy CUO Ms. Helen Todd、Director Ms. Ella Hagell、Divisional Director Mr. Jacob Damgaard及Ms. Judy Binnendijk等，共同主持。協辦單位Britannia香港分公司由CEO Mr. David Cave與Divisional Director Ms. Wing Wai 率隊與會，並與亞洲各地分公司、聯絡員（local correspondents）及會員船公司代表一同參與交流。

台灣航運業者包括陽明、萬海、中鋼運通、台航、四維、信友、德秀、台塑海運、達和、協榮、藍海、新健、中租迪和等多家貨櫃與散裝航運公司高階代表、中級主管與專案人員出席；Britannia駐台專屬聯絡員保達管理顧問公司亦與會參加。

保達管理顧問有限公司總經理羅百合表示，延續去年於台北舉行的亞洲年會，今年移師香港舉辦，使台灣航運界得以再次與英國總部及全球合作夥伴面對面深入交流。與會代表一致表示，期盼透過此次交流，進一步提升業界對航運安全與安全文化的重視，共同打造更安全的航行環境。

由於論壇期間，香港發生重大火災傷亡事故，Britannia與所有與會者對此同感傷痛，並向不幸罹難者及家屬致以悼念與慰問，亦祝願傷者早日康復。