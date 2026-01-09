Brook Gaming參加2026台北電玩展！旗艦新品登場，加碼贊助《快打旋風6》線下征途賽

遊戲周邊品牌 Brook Gaming 今日宣布將盛大參與 2026 台北國際電玩展（Taipei Game Show 2026），並以「為玩家打造真正想要的產品」為核心精神，發表多項年度旗艦級新品，結合硬體創新與Brook Fighter贊助選拔計畫，為玩家帶來更加自由、進化的遊戲體驗。

（來源：Brook Gaming官方提供）

四大核心新品搶先亮相，讓遊戲體驗全面升級，盡在M1034

亮點一｜PS5 /PC無線手把：台灣優先上市，Brook 強勢回歸

Brook_StarRay無線手把（來源：Brook Gaming官方提供）

歷經1年研發與市場觀察，Brook宣告重返手把領域，推出我們時隔多年的新產品「PS5/PC 無線手把」。此款手把採用 Xbox 式不對稱搖桿配置，搭配在 R2 延伸處的專屬自訂鍵，讓地圖、技能或視角切換等操作更快，不需要再開選單選擇，實現操作的流暢與靈活。

兩段式板機鍵程，隨遊戲切換最佳手感

雙馬達震動，沉浸遊戲

機械式按鍵，反應快、耐用、零延遲。

耐用霍爾搖桿，精準不漂移。

亮點二｜Wingman P5 最新轉接器：告別束縛，暢玩所有 PS5 遊戲。

Wingman_P5_轉接器（來源：Brook Gaming官方提供）

新一代轉接器 Wingman P5 可讓玩家在 PS5 上使用喜愛的控制器，支援 Xbox Elite 2、DualSense Edge、Switch Pro、DualShock 4 等，更涵蓋市面主流格鬥搖桿與第三方品牌控制器。支援無線/有線雙模式，並提供完整震動回饋，是 PS5 玩家最自由的操控解決方案。

亮點三｜Sniper 2 鍵鼠轉接器：開放台灣優先體驗與預購

Sniper_鍵鼠轉接器（來源：Brook Gaming官方提供）

Sniper 2是一款專為射擊遊戲打造的轉接器，支援Razer、Logitech、ZOWIE、Pulsar、ROG、SteelSeries、Corsair、HyperX等主流有線/無線鍵鼠，讓你用最熟悉的鍵鼠操作，在所有支援的平台上(PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、NS、NS2、PC、Android、iOS)遊玩，並擁有滑鼠靈敏度設定、實用的輔助功能，以及自定義的設定等。

亮點四｜Flashman：虛擬定位神器，iPhone 專用 AR／遊戲必備

Flashman_虛擬定位神器（來源：Brook Gaming官方提供）

Flashman 是一款專為 iOS 使用者設計的藍牙虛擬定位裝置，讓你輕鬆改變手機定位，不需越獄、不用插線、不依賴第三方 App。只要連上 Flashman，即可一鍵瞬移至 17 公里內任意地點，甚至「無視距離，飛躍世界」!

格鬥玩家們請注意！《Road to EVO 2026》征途賽台北電玩展熱血開打!! 總獎金高達 NT$136,666!!!!

（來源：Brook Gaming官方提供）

Brook Gaming 與 BeePro將一起聯合舉辦《Road to EVO 2026 JAPAN & USA》的《Street Fighter 6》線下征途賽，比賽將於 2026年1月30日(五)的2026台北電玩展覽現場熱血開打，冠軍選手將獲得**全額贊助（含機票、住宿、報名費）**，將代表Brook Gaming參加全球最大格鬥遊戲賽事 EVO 2026日本及美國站。

Brook 自 2018 年起持續舉辦Brook Fighter贊助選拔計畫，曾協助ET, ZJZ, Ugang, HOPE等台灣選手走上國際舞台並取得最高榮譽。這不只是比賽，更是向世界展現台灣格鬥實力的機會！總獎金高達 NT$136,666，即日起開放報名！

