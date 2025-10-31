BTCC報告：代幣化資產市場熱度升溫，RWA 合約Q2、Q3 總交易量突破 290 億美元

全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 今日公布其最新表現數據，顯示平台推出的 代幣化實體資產（RWA）合約產品於 2025 年第二至第三季度累積交易量已超過 290 億枚 USDT。

此項成果顯示，隨著全球 RWA 代幣化市場的鏈上總價值突破 300 億美元，BTCC 正成為連接傳統金融市場與加密貨幣生態的重要橋樑。

主要表現摘要

表現亮點：

2025 年第二季度： 代幣化期貨交易量達 164 億 USDT

2025 年第三季度： 代幣化期貨交易量達 128 億 USDT

最受交易用戶青睞的 RWA 標的

商品類： 黃金

股價指數： 標普 500 指數（S&P 500）、道瓊工業指數（Dow Jones Industrial Average）、那斯達克 100（NASDAQ-100）

個股： Tesla、NVIDIA、Coinbase、Circle Internet Group、Strategy（原 MicroStrategy）、Apple

BTCC連接傳統金融與加密市場

BTCC 的代幣化 RWA 期貨打破了加密交易者與全球金融市場之間的傳統隔閡。透過 BTCC，使用者可使用 USDT 直接開立如 S&P 500 指數期貨、Tesla 股票合約或黃金合約等部位，無需法幣帳戶或受限於地理區域。

BTCC 的代幣化期貨平台相較傳統市場具有三大優勢：

全球資產皆可以 USDT 交易： 使用者可透過 USDT 直接交易股票、商品及指數，免除多重法幣帳戶與匯兌需求。

靈活槓桿設定： 黃金等貴金屬商品最高可使用 150 倍槓桿，股票類期貨最高 20 倍槓桿。

流動性整合： 將加密市場流動性與傳統資產波動性結合，提供即時結算與高效率交易體驗。

代幣化實體資產的金融革命

代幣化實體資產（Tokenized RWA）正重新定義傳統金融商品（如股票、商品、指數與外匯）的交易方式。透過代幣化，BTCC 消除了傳統市場中的三大壁壘：地理限制、結算延遲與高昂中介成本。

BTCC 目前已提供超過 50 種代幣化資產，涵蓋：

主要指數：S&P 500、NASDAQ-100

大型藍籌股：Apple、Microsoft、NVIDIA、Tesla

貴金屬：黃金、白銀

能源商品：原油

主要外匯對

加密原生股票：Coinbase、Strategy、Marathon Digital

BTCC 提供最高 150 倍槓桿（貴金屬），以及最高 20 倍槓桿（其他代幣化合約）。

普惠金融市場的實現

BTCC報告交易量反映了市場對「無須傳統市場門檻即可接觸股票、商品與指數」的強烈需求BTCC 的代幣化合約產品提供傳統市場無法達到的三大特點：即時結算、低手續費、無地理限制。此趨勢顯示，全球散戶投資者進入金融市場的方式正在發生結構性轉變。

關於 BTCC 交易所

BTCC 成立於 2011 年，是全球歷史最悠久的加密貨幣交易所之一，目前服務遍及 超過 100 個國家、1,000 萬名用戶。BTCC 亦與 NBA 全明星暨 2023 年年度最佳防守球員 Jaren Jackson Jr. 攜手合作，擔任全球品牌大使，致力於提供安全、便捷的交易體驗，推動加密產業普及化。

