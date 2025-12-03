BTCC 交易所上架 SachiCoin（SACHI）現貨交易 並推出迷因創作活動

全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 宣布，將於 2025 年 12 月 3 日正式於平台上架現貨幣種 SachiCoin（$SACHI）。

為慶祝本次新幣上線，BTCC 於同日啟動 X（原 Twitter）迷因創作活動，廣邀社群用戶以 $SACHI 為主題進行創作與分享。

關於 SachiCoin

SachiCoin 的靈感來自一隻呆萌可愛的蘇格蘭摺耳貓「Sachi」；該項目定位不僅是一種迷因幣，而是正在幣圈逐步擴散的創意社群文化現象。基於高效能公鏈打造，SachiCoin 針對娛樂與創意場景出發，希望替市場帶回更輕鬆、有趣的資產互動形式，讓更多人透過幽默與社群參與重新認識加密交易文化。

代幣資訊

代幣代號： SACHI

總發行量： 1,000,000,000 SACHI

合約地址：

7Y2TPeq3hqw21LRTCi4wBWoivDngCpNNJsN1hzhZpump（Solana）

流通狀態：

全部解鎖、無鎖倉機制（無線性釋放或代幣歸屬時程）

官方網站：https://sachicoin.com/

BTCC × SACHI X 迷因創作活動

自 2025 年 12 月 3 日起，BTCC 向社群發出創作邀請，鼓勵用戶透過迷因創作方式參與新幣上線慶祝活動。

廣告 廣告

參與方式：

於 X 追蹤 @BTCCexchange 與 @sachi_coin 兩個官方帳號

轉發本次活動的官方推文

於該則活動貼文留言區發表與 SACHI 相關主題迷因

獎勵機制：20 USDT × 10 名得主

如需更多資訊，用戶可前往 BTCC 官方 X 帳號動態，或 BTCC 交易所的現貨交易專區查看完整說明。

關於 BTCC

BTCC 成立於 2011 年，是目前幣圈中持續運營時間最長的加密貨幣交易所之一，全球服務用戶數已突破 1,000 萬人以上，覆蓋超過 100 個國家與地區。BTCC 目前與 2023 年 NBA 年度最佳防守球員、兩屆 NBA All‑Star 球星 Jaren Jackson Jr. 合作擔任全球品牌大使，品牌核心定位聚焦在安全、透明、交易門檻親民與使用者體驗。

BTCC 官方網站：https://www.btcc.com/zh-TW

X：https://x.com/BTCCexchange

X 繁體中文：https://x.com/BTCCtaiwan