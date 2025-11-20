BTCC 交易所公布 11 月儲備報告：總儲備率達 146%，強化業界領先的財務透明度

BTCC 作為全球歷史最悠久的加密貨幣交易所，發布 2025 年 11 月份的資產儲備證明（Proof of Reserve, PoR）報告，顯示總儲備率達 146%，持續高於產業標準。

11 月資產儲備證明報告顯示，多項主要數位資產的儲備狀況穩健：

Bitcoin（BTC）：162%

Ethereum（ETH）：165%

Tether（USDT）：160%

Cardano（ADA）：150%

USD Coin（USDC）：133%

Ripple（XRP）：124%

BTCC 的總儲備率在 2025 年整體期間皆維持在 100% 以上，展現其在不同市場環境下的財務韌性。儲備率自 7 月的 132%，提升至 8 月的 141%、9 月的 143%，並在 10 月達到 152%。

廣告 廣告

「自 2025 年 5 月以來，我們的儲備率始終維持在 100% 以上，」BTCC 產品經理 Marcus Chen 表示。「在市場波動期間，強健的儲備最為關鍵；它確保用戶資產無論市場條件如何都能獲得完整保障。」

BTCC 每月進行默克爾樹（Merkle Tree） 審計，以驗證交易所持有的儲備是否足以覆蓋所有用戶存款，此作法為平台透明承諾的核心部分。

BTCC 活期理財活動登場，主打最高 18% APY 年化收益

為協助用戶在市場不確定時期提升資產使用效率，BTCC 推出期間限定的活期理財活動，讓用戶在保有資金彈性的同時獲取收益。此活動提供分級年化報酬率（APY），依存款金額而定，1,000 USDT 以上的存款可享有 8% 至 18% 的利率。活期理財支援多種加密貨幣，並具備自動複利功能。

用戶可在此查看 BTCC 活期理財活動獲取更多資訊。

關於 BTCC

BTCC 創立於 2011 年，是全球領先的加密貨幣交易所之一，服務遍及 100 多個國家、超過 1,000 萬名用戶。BTCC 與 2023 年最佳防守球員暨兩屆 NBA 全明星 Jaren Jackson Jr. 合作擔任全球品牌大使，致力於提供安全、易用且高品質的加密貨幣交易服務。

BTCC官方網站: https://www.btcc.com/zh-TW

X: https://x.com/BTCCexchange

X 繁體中文：https://x.com/BTCCtaiwan