BTCC 交易所於聖誕慶祝月活動推出 200 萬美元節慶獎池，豪華好禮同步登場

全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 正式啟動「聖誕福利月（Christmas Celebration Month）」活動，為用戶準備總價值 200 萬美元的節慶獎勵。

此次活動公告同時發布 BTCC 12 月資產儲備證明（Proof of Reserves），顯示整體儲備比率達 128%，並預告 Green Dollar Coin（GDC）將於 2025 年 12 月 19 日正式上線現貨交易。

BTCC 聖誕活動祭出 200 萬美元獎勵，回饋交易用戶

BTCC「聖誕福利月」活動橫跨整個節慶期間，透過分級獎勵機制，向交易用戶發放總額 200 萬美元的獎品。

用戶可透過完成入金與交易任務累積「聖誕樹（Christmas Trees）」，解鎖合約 Pro 交易基金體驗券，並取得「保證中獎」抽獎資格。

累積六棵以上聖誕樹的用戶，將可參加自 12 月 25 日起開跑的「聖誕大獎抽獎」。此次保證中獎抽獎獎品包含 Audemars Piguet Royal Oak 高級腕錶、100 克金條與 iPhone 17 Pro Max 等頂級好禮，另有 BTCC 限量機械鍵盤、0.1 BTC，以及數千張 USDT 體驗券，總獎項數超過 12,500 份。

活動期間亦同步推出隱藏版尋寶活動，以慶祝 BTCC 榮獲 BeInCrypto 評選為「2025 年最佳中心化交易所（社群票選）」。

參與者只需於 Google 搜尋「BTCC 2025 最佳CEX 聖誕隱藏好禮」，並依照文章指示操作，即可領取專屬節慶獎勵。

BTCC 產品經理 Marcus Chen 表示：「在 2025 年即將結束之際，我們希望在節慶期間為用戶帶來一份特別的回饋。200 萬美元的獎池代表每一位用戶都有機會獲得獎勵，在這個屬於分享與慶祝的時刻，與整個社群一同歡慶、滿載而歸。」

完整活動資訊與報名方式，已公布於 BTCC 官方網站。

BTCC 12 月資產儲備證明顯示整體儲備比率達 128%

除節慶活動外，BTCC 亦持續落實資產透明化承諾，並公布 2025 年 12 月資產儲備證明報告，顯示整體儲備比率達 128%。此數據代表平台用戶資產皆有完整儲備支撐，且實際儲備金額高於用戶存款。

BTCC 在 2025 年全年皆維持 128% 以上的儲備比率，其中 11 月曾達 146%，5 月更高達 152%。每月發布的資產儲備證明，為 BTCC 持續強化用戶資金安全與透明度的重要措施之一。

Green Dollar Coin（$GDC）將於 12 月 19 日上線 BTCC 現貨交易

作為 12 月的重要更新之一，BTCC 將於 2025 年 12 月 19 日正式上線 Green Dollar Coin（GDC）現貨交易。

在正式上線前，BTCC 將於 12 月 18 日舉辦 GDC 專屬 AMA，邀請項目團隊分享專案細節，用戶亦可透過 BTCC 官方 X 貼文提交提問。

關於 BTCC

BTCC 成立於 2011 年，為全球領先的加密貨幣交易所之一，服務遍及 100 多個國家、用戶數超過 1,000 萬人。BTCC 攜手 2023 年 NBA 年度最佳防守球員、兩屆 NBA 全明星 Jaren Jackson Jr. 擔任全球品牌大使，致力於提供安全、易用且具優質體驗的加密貨幣交易服務。

官方網站：https://www.btcc.com/zh-TW

X（原 Twitter）：https://x.com/BTCCexchange

X 繁體中文：https://x.com/BTCCtaiwan