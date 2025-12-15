BTCC 交易所榮獲 2025 年 BeInCrypto 100 Awards「最佳中心化交易所」大獎
全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC，於 2025 年 BeInCrypto 100 Awards 中，獲選為「最佳中心化交易所（社群票選）」獎項。該獎項於 2025 年 12 月 10 日的線上頒獎典禮中正式公布。
BeInCrypto 100 Awards 為年度盛事，旨在表彰推動 Web3 未來發展的領導者、產品與創新計畫，該活動由知名獨立新聞與媒體平台 BeInCrypto 主辦，並與 Binance Square 共同合作。在「最佳中心化交易所」獎項類別中，BTCC 獲得來自全球加密貨幣用戶的最高票數。BeInCrypto 指出，此次社群票選結果凸顯 BTCC 對 Web3 生態系的實質影響力。作為由全球用戶共同投票選出的獎項，「最佳中心化交易所（社群票選）」反映市場對 BTCC 長期營運表現與平台價值的肯定。
BTCC 品牌總監 Aaryn Ling 表示：「能夠獲得社群票選的『最佳中心化交易所』殊榮，對我們而言意義非凡。這項獎項象徵著超過 1,000 萬名用戶每日對 BTCC 的信任。這也再次印證了我們 14 年來持續堅守透明度、安全性，以及以社群為核心的承諾。」
BTCC 穩健營運表現奠定市場地位
BTCC 所獲得的肯定，建立在其 2025 年全年穩健亮眼的營運表現之上。目前平台提供超過 400 個合約交易對，以及逾 460 個現貨交易對，讓全球超過 1,000 萬名用戶得以全面參與最新、最受歡迎的市場。僅在 2025 年第三季，BTCC 的合約與現貨交易量即創下 1.15 兆美元新高，季增幅達 20%。
支撐這些成就的，是 BTCC 長達 14 年的安全營運紀錄。自 2011 年成立以來，BTCC 始終維持零安全事故、零資安漏洞的紀錄，這在高度重視信任與安全性的產業中實屬難得。
此次獲得 BeInCrypto 大獎，為 BTCC 在 2025 年所累積的多項產業肯定劃下重要里程碑。BTCC 亦於 2025 年獲得 FXEmpire 頒發三項大獎，分別為「最低手續費加密貨幣交易所」、「最佳法幣入金交易平台」以及「美國最佳加密貨幣交易所」。BTCC 持續擴大的主流市場影響力，也體現在其與 NBA 全明星球員、2023 年年度最佳防守球員 Jaren Jackson Jr. 的合作，邀請其擔任全球品牌大使，進一步拉近大眾與加密貨幣之間的距離。
社群慶祝活動：1,000 萬 USDT 旗艦活動與回饋抽獎
為慶祝此一重要里程碑，BTCC 將推出總獎池高達 1,000 萬 USDT 的旗艦交易競賽，為近年產業中規模最大的獎勵活動之一。本次活動邀請全球交易者共同參與，爭奪豐厚獎勵。
完整活動資訊將陸續於 BTCC 官方 X 帳號公布，敬請關注。
此外，BTCC 也特別推出社群回饋抽獎活動，將送出總計 1,000 USDT 給 10 位幸運得主，以感謝用戶長期支持。相關細節已於 BTCC 官方 X 帳號（@BTCCexchange）公布。
展望 2026 年，BTCC 計畫持續擴充現貨與合約產品線，推出更多平台新功能，並深化與全球社群的互動，在今年的基礎上，為持續成長的用戶帶來更高價值。
關於 BTCC
BTCC 成立於 2011 年，是全球領先的加密貨幣交易所之一，服務範圍涵蓋超過 100 個國家、累積用戶逾 1,000 萬人。BTCC 與 2023 年年度最佳防守球員、兩度入選 NBA 全明星的 Jaren Jackson Jr. 攜手合作，擔任全球品牌大使，致力於提供安全、易用且具備卓越使用體驗的加密貨幣交易服務。
官方網站： https://www.btcc.com/zh-TW
X 繁體中文：https://x.com/BTCCtaiwan
