BTCC 交易所黑五活動累積合約交易量達 226 億美元 最終大獎抽獎即將登場

BTCC 作為全球歷史最悠久的加密貨幣交易所，宣布今年黑色星期五限時快閃活動自啟動至 2025 年 11 月 26 日已累積 226 億美元的合約交易量。此次活動由全球品牌大使、NBA 全明星 Jaren Jackson Jr.（JJJ）聯手推廣，至今已吸引超過 11.1 萬名用戶參與，成為今年加密交易所節慶促銷競爭中備受關注的亮點之一。

最終大獎得主即將揭曉

BTCC 將於 11 月 27 日 16:00（UTC）舉行年度黑五大獎抽獎，凡於活動期間完成入金與交易任務並累積至少 500 積分的用戶，即可獲得抽獎資格。

本次大獎包含多項高價值獎品，主獎包括：

0.1 BTC

100 克金條

入選名單亦將有機會獲得 iPhone 17 Pro Max、BTCC 神秘周邊盒，以及由灰熊隊球星、2023 年 NBA 年度最佳防守球員 Jaren Jackson Jr. 親筆簽名的籃球與球鞋等專屬紀念品。

此外，BTCC 本次同步提供 超過 11,500 份 Futures Pro 跟單資金券（面額 10–1,000 USDT 不等），總價值達 1,310,000 USDT，確保更多完成任務的參與者能獲得回饋。

完整活動資訊請見官方公告。

品牌大使JJJ 專屬影片將於 12 月發布

BTCC 也預告，12 月將推出一支由品牌大使 Jaren Jackson Jr. 參與的獨家影片內容。BTCC 鼓勵關注者透過官方社群平台追蹤最新合作動態。

現貨市場再擴容，新增 17 組現貨交易對

配合黑五大獎抽獎日，BTCC 將於 2025 年 11 月 27 日上架 17 組全新現貨交易對，使現貨交易組合數量突破 400+。

新增幣種橫跨多個類別：

隱私幣：

Zcash（ZEC）

公鏈：

Horizen（ZEN）

支付：

Dash（DASH）

RWA / DAO：

Lorenzo Protocol（BANK）

Meme / GameFi / SocialFi：

Giggle Fund（GIGGLE）、Kite（KITE）、Particle Network（PARTI）、Momentum（MMT）、pippin（PIPPIN）、Tradoor（TRADOOR）

平台與工具：

Allora（ALLO）、Tensor（TNSR）、elizaOS（ELIZAOS）

其他：

Plasma（XPL）、SynFutures（F）、Meteora（MET）、Monad（MON）

此次擴充強化了 BTCC 在 DeFi、隱私、Meme、基礎建設等多領域提供新興資產交易選擇的深度與廣度。

關於 BTCC

BTCC 成立於 2011 年，是全球歷史最悠久的加密貨幣交易所之一，目前服務超過 1,000 萬名用戶、遍及 100 多個國家。BTCC 亦與 2023 年年度最佳防守球員、兩屆 NBA 全明星 Jaren Jackson Jr. 合作擔任全球品牌大使，持續提供安全、高效且易於上手的交易體驗。

BTCC 官方網站：https://www.btcc.com/zh-TW

X：https://x.com/BTCCexchange

X 繁體中文：https://x.com/BTCCtaiwan