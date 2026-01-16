BTCC 代幣化黃金年度報告：交易量突破 50 億美元，2025 年第四季較第一季大增 809%

全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 表示，平台 2025 年代幣化黃金年度交易量正式突破 50 億美元關卡，全年累計達 57.2 億美元。

此一里程碑主要來自交易量的爆發式成長，2025 年第四季交易量達 27.4 億美元，較第一季成長 809%。該數據顯示，隨著傳統金融與數位金融加速融合，交易者對透過區塊鏈參與貴金屬市場的需求正快速升溫。

2025 年代幣化黃金交易量持續成長

2025 年第一季： 3.014 億美元

2025 年第二季： 15 億美元

2025 年第三季： 11.9 億美元

2025 年第四季： 27.4 億美元（占全年交易量 48%）

BTCC 交易所產品經理 Marcus Chen 表示：「第一季至第四季 809% 的成長幅度，反映出在地緣政治緊張與政策不確定性推動下，金價出現強勁漲勢。隨著金價創下歷史新高，我們的代幣化產品讓用戶能在 BTCC 平台上，直接以加密貨幣交易貴金屬。」

三大代幣化黃金產品 滿足不同交易需求

目前 BTCC 提供三種以 USDT 計價的代幣化黃金永續合約產品：

GOLDUSDT（現貨黃金價格）

追蹤現貨黃金價格走勢，提供直接的金價避險，適合交易與避險策略使用。

PAXGUSDT（PAX Gold）

由 Paxos 發行，並受紐約州金融服務署（NYDFS）監管的黃金支持型以太坊代幣，每一枚代幣代表一金衡盎司實體黃金。

XAUTUSDT（Tether Gold）

由 Tether 發行，用於加密市場流通，每一枚代幣皆以實體黃金作為支撐，並具備鏈上可轉移性，可用於 DeFi 應用整合。

代幣化黃金成為 BTCC 成長最快產品

根據 BTCC 發布的 《2025 年第四季成長報告》，平台 2025 年整體代幣化合約交易量達 531 億美元，其中代幣化黃金成為成長速度最快的產品。

57.2 億美元的年度代幣化黃金交易量，約占平台代幣化合約總交易量的 10.7%，其 2025 年第一季至第四季近 8 倍的成長幅度，明顯領先其他資產類別。

第四季交易量出現 單季成長 130% 的加速表現，與當時經濟不確定性升高，以及機構投資人對代幣化實體資產的關注度提升同步發生。

Marcus 補充表示：「黃金只是開始。我們正積極推動其他商品與傳統金融產品的代幣化布局。基於目前的成果，BTCC 已準備好將代幣化應用拓展至更廣泛的資產範圍，並讓全球交易者都能參與其中。」

關於 BTCC

BTCC 成立於 2011 年，是全球領先的加密貨幣交易所之一，服務遍及 100 多個國家、超過 1,100 萬名用戶。BTCC 攜手 2023 年 NBA 年度最佳防守球員、兩屆 NBA 全明星 Jaren Jackson Jr. 擔任全球品牌代言人，致力於提供安全、易用且具高度體驗品質的加密貨幣交易服務。

BTCC 官方網站：https://www.btcc.com/en-US

BTCC 官方全球 X（前 Twitter）帳號：https://x.com/BTCCexchange

X 繁體中文：https://x.com/BTCCtaiwan