BTCC 公布 2025 年創新高營運表現 迎接 15 週年前布局 AI 與 RWA 市場
全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 公布 2025 年創新高的營運成果，全年總交易量達 3.7 兆美元，全球用戶數成長至 1,100 萬人，年增幅達 60%。隨著交易所即將於 2026 年迎來 15 週年，BTCC 也同步宣布，未來將把發展重心轉向 AI 驅動的交易工具 與 實體資產（RWA）產品布局。
2025 年營運重點回顧
2025 全年，BTCC 期貨交易量達 3.27 兆美元，現貨交易量為 4,310 億美元。其中，實體資產代幣化（RWA）交易展現最為顯著的成長動能，單季交易量自第一季的 12 億美元 成長至第四季的 227 億美元，增幅高達 1,792%。全年代幣化合約總交易量則達 531 億美元。
2025 年期間，BTCC 持續透過每月公布儲備證明（Proof of Reserves, PoR），維持高度透明度，平台儲備水準皆穩定高於 100%。同時，BTCC 也推動多項產品升級，包括全站介面（UI）改版、VIP 計畫更新，以及與 TradingView 的合約交易整合。
全球布局與產業肯定
2025 年，BTCC 透過多場社群與產業活動，持續擴大全球影響力。交易所參與了 杜拜與新加坡的 TOKEN2049，於東京舉辦 Summer Festival，並在台北區塊鏈週（Taipei Blockchain Week） 期間舉辦 MVP Night，同時也贊助 Red Eagle Foundation 的慈善高爾夫球活動，全年募得超過 10 萬美元。
除活動布局外，BTCC 亦透過重要合作夥伴關係強化品牌能見度。BTCC 攜手 NBA 全明星球員 Jaren Jackson Jr. 擔任首位全球品牌代言人，透過展現其身為頂尖運動員、音樂製作人與加密交易者的多重身分，連結運動與加密貨幣社群。
BTCC 的相關努力也獲得多項產業肯定，包括榮獲 BeInCrypto 頒發的「最佳中心化交易所（社群票選）」獎項。
2026 年策略重點
奠基於 15 年的營運經驗，BTCC 公布 2026 年三大策略發展方向：
AI 驅動交易功能：將 AI 技術導入風險管理與交易執行優化工具，服務專業交易者與一般用戶。
實體資產（RWA）布局擴展：延續 2025 年代幣化資產交易量成長 18 倍 的趨勢，BTCC 將擴大 RWA 產品線，納入更多資產類別與交易對。
新一代交易平台：推出整合衍生品、現貨市場與多資產撮合引擎的完整交易系統，並同步上線全新理財功能，提供符合不同風險屬性的多元策略選擇。
BTCC 產品經理 Marcus Chen 表示：「在這個產業走過 15 年，我們深刻體會到真正的風險並非改變，而是停滯不前。2026 年的重點，在於將累積的營運經驗轉化為速度，打造符合市場未來走向、而非過去狀態的交易工具。」
關於 BTCC
BTCC 成立於 2011 年，是全球領先的加密貨幣交易所之一，服務遍及 100 多個國家、超過 1,100 萬名用戶。BTCC 攜手 2023 年 NBA 年度最佳防守球員、兩屆 NBA 全明星 Jaren Jackson Jr. 擔任全球品牌代言人，致力於提供安全、易用且具高度體驗品質的加密貨幣交易服務。
BTCC 官方網站：https://www.btcc.com/zh-TW
X 繁體中文：https://x.com/BTCCtaiwan
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 17 小時前 ・ 8則留言
攀登101全球直播！Netflix「一招」不讓墜落畫面播出
體育中心／李明融報導全球知名的傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）即將於本週六（24日）挑戰徒手攀登台北 101，這場高風險挑戰全程將由Netflix進行獨家直播。他將在沒有安全防護的情況下登上台北101頂端，全世界都為這項壯舉屏息以待，不過外界擔心如果他不幸墜落，畫面是否會立刻傳到全世界，對此Netflix已經做好防範措施。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 20則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 36則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 22 小時前 ・ 11則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 89則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 57則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 124則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 22則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
2026選戰代表民進黨角逐台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導民進黨2026年六都選戰布局，僅剩台北市、桃園市尚未正式確定人選；其中台北市長方面，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，但被外界點名的人選則包含綠委王世堅、行政院副院長鄭麗君、不分區綠委沈伯洋等人，尤其王世堅擁有全國知名度，更受外界高度關注。對此，王世堅今（23）日與民進黨台南市參選人、立委陳亭妃一同宣布南下發放春聯活動時，記者就問陳亭妃是否會勸對方參選台北市長時，王世堅也表態了！民視 ・ 2 小時前 ・ 21則留言
隋棠澳洲曬「照騙」！ 親揭背後辛酸真相
女星隋棠最近到澳洲旅遊，在社群網站分享一張自拍近照，看起來愜意自然。不過45歲的她坦言，這張「照騙」背後，其實藏著不為人知的一面。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 13則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 61則留言
全台急凍！今晨最低6度以下「週末天氣曝」下週恐迎大陸冷氣團
中央氣象署最新預測指出，昨（22）日晚間到今（23）日早上清晨最冷，各地出現10度左右低溫的機率高，甚至連江還有可能降到6度以下，水氣也偏多。而分析師吳聖宇則分析，下週二（27日）至週三、週四（28至29日）因為東北季風影響，北台灣溫度下降明顯，且不排除達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 71則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4則留言
吃到飽霸主饗賓登興櫃首日一度衝破400元大關 問鼎觀光股王
吃到飽霸主、連鎖餐飲集團饗賓餐旅（7883）今（23）日以每股300元認購價正式登錄興櫃交易，早盤股價開高走揚，以400元跳空開出，盤中最高一度衝上409元，漲幅達36.33%，超越王品（2727），一躍成為觀光餐旅股王。不過由於開盤基期偏高、投資人獲利了結，股價隨後震盪整理，盤中回測至300元附近。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 65則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 1則留言