BTCC 公布 2025 年創新高營運表現 迎接 15 週年前布局 AI 與 RWA 市場

全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 公布 2025 年創新高的營運成果，全年總交易量達 3.7 兆美元，全球用戶數成長至 1,100 萬人，年增幅達 60%。隨著交易所即將於 2026 年迎來 15 週年，BTCC 也同步宣布，未來將把發展重心轉向 AI 驅動的交易工具 與 實體資產（RWA）產品布局。

2025 年營運重點回顧

2025 全年，BTCC 期貨交易量達 3.27 兆美元，現貨交易量為 4,310 億美元。其中，實體資產代幣化（RWA）交易展現最為顯著的成長動能，單季交易量自第一季的 12 億美元 成長至第四季的 227 億美元，增幅高達 1,792%。全年代幣化合約總交易量則達 531 億美元。

2025 年期間，BTCC 持續透過每月公布儲備證明（Proof of Reserves, PoR），維持高度透明度，平台儲備水準皆穩定高於 100%。同時，BTCC 也推動多項產品升級，包括全站介面（UI）改版、VIP 計畫更新，以及與 TradingView 的合約交易整合。

全球布局與產業肯定

2025 年，BTCC 透過多場社群與產業活動，持續擴大全球影響力。交易所參與了 杜拜與新加坡的 TOKEN2049，於東京舉辦 Summer Festival，並在台北區塊鏈週（Taipei Blockchain Week） 期間舉辦 MVP Night，同時也贊助 Red Eagle Foundation 的慈善高爾夫球活動，全年募得超過 10 萬美元。

除活動布局外，BTCC 亦透過重要合作夥伴關係強化品牌能見度。BTCC 攜手 NBA 全明星球員 Jaren Jackson Jr. 擔任首位全球品牌代言人，透過展現其身為頂尖運動員、音樂製作人與加密交易者的多重身分，連結運動與加密貨幣社群。

BTCC 的相關努力也獲得多項產業肯定，包括榮獲 BeInCrypto 頒發的「最佳中心化交易所（社群票選）」獎項。

2026 年策略重點

奠基於 15 年的營運經驗，BTCC 公布 2026 年三大策略發展方向：

AI 驅動交易功能：將 AI 技術導入風險管理與交易執行優化工具，服務專業交易者與一般用戶。

實體資產（RWA）布局擴展：延續 2025 年代幣化資產交易量成長 18 倍 的趨勢，BTCC 將擴大 RWA 產品線，納入更多資產類別與交易對。

新一代交易平台：推出整合衍生品、現貨市場與多資產撮合引擎的完整交易系統，並同步上線全新理財功能，提供符合不同風險屬性的多元策略選擇。

BTCC 產品經理 Marcus Chen 表示：「在這個產業走過 15 年，我們深刻體會到真正的風險並非改變，而是停滯不前。2026 年的重點，在於將累積的營運經驗轉化為速度，打造符合市場未來走向、而非過去狀態的交易工具。」

關於 BTCC

BTCC 成立於 2011 年，是全球領先的加密貨幣交易所之一，服務遍及 100 多個國家、超過 1,100 萬名用戶。BTCC 攜手 2023 年 NBA 年度最佳防守球員、兩屆 NBA 全明星 Jaren Jackson Jr. 擔任全球品牌代言人，致力於提供安全、易用且具高度體驗品質的加密貨幣交易服務。

BTCC 官方網站：https://www.btcc.com/zh-TW

X：https://x.com/BTCCexchange

X 繁體中文：https://x.com/BTCCtaiwan