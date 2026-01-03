BTCC 公布 2025 年營運成果，迎戰 2026：用戶突破 1,100 萬、RWA 合約交易量達 531 億美元

全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 公布 2025 年第四季營運成果，在加密市場整體波動的環境下，平台全年註冊用戶數突破 1,100 萬人，並透過多元產品布局，穩健推動業務成長。

多元化策略展現韌性 市場逆風中仍穩健成長

儘管 2025 年第四季整體加密市場交易量承壓，BTCC 透過多元產品線成功分散風險。平台全年總交易量達 7,750 億美元（其中合約交易量為 6,700 億美元、現貨交易量為 1,050 億美元）。

其中，代幣化實體資產（RWA）合約成為 2025 年表現最亮眼的成長引擎，全年交易量突破 531 億美元，單第四季即貢獻 227 億美元。

BTCC 產品經理 Marcus Chen 表示：「在市場波動加劇的情況下，我們的代幣化 RWA 產品展現出前瞻性價值，不僅維持用戶成長，也成功擴展了產品版圖。」

2025 年代幣化合約交易表現

Q1： 12 億美元

Q2： 164 億美元

Q3： 128 億美元

Q4： 227 億美元

最受歡迎交易標的：黃金、白銀、NVIDIA、WTI 原油、特斯拉

BTCC 的代幣化合約產品讓全球用戶能以 USDT 交易傳統金融資產，如商品與股票，突破地域與資本限制，免除繁複中介流程，提升市場參與效率。

TradingView 整合上線 專業級交易工具全面開放

2025 年第四季，BTCC 完成與 TradingView 的深度整合，為用戶帶來機構等級的圖表與技術分析工具。

透過此整合，用戶可在 TradingView 介面中直接交易 BTCC 的永續合約，使用完整的技術指標、多時間週期分析與即時市場數據。

BTCC 產品經理 Marcus Chen 表示：「TradingView 的整合讓所有交易者都能使用專業級工具，無論是分析比特幣或是代幣化特斯拉合約，都能在同一平台完成。」

BTCC 2025 第四季平台重點回顧

產品與功能更新：

新增多個交易對，包括 Zcash（ZEC）、Pippin（PIPPIN）、Audiera（BEAT）

現貨與合約交易對總數突破 400 組

推出合約跟單交易（Copy Trading）功能

安全與透明度：

新增 220 萬美元風險儲備金，總額突破 2,100 萬美元

每月儲備證明（PoR）皆維持高於 100% 的水準

社群與品牌發展：

於 TOKEN2049 新加坡舉辦專屬「Poolside Sync Party」，與產業領袖與創作者深度交流

宣布未來將擴編團隊至 3,500 人，以支援平台規模成長與 Web3 生態建設

國際肯定：

憑藉對用戶體驗與產品創新的長期投入，BTCC 於 2025 年榮獲 BeInCrypto 100 Awards「最佳中心化交易所（社群票選）」，獲得全球用戶最高票肯定。

展望 2026

展望 2026 年，BTCC 將持續擴展代幣化資產與主流幣種產品線，深化與產業夥伴的合作，並持續優化交易體驗，滿足不同層級投資人的需求。

BTCC 產品經理 Marcus 表示：「2025 年對我們而言是關鍵的一年。未來我們將持續投入長期建設，不僅著眼於交易量成長，更致力於推動 Web3 的實質應用。」

關於 BTCC

BTCC 成立於 2011 年，是全球領先的加密貨幣交易所之一，服務遍及 100 多個國家、超過 1,100 萬名用戶。BTCC 攜手 2023 年 NBA 年度最佳防守球員、兩屆 NBA 全明星 Jaren Jackson Jr. 擔任全球品牌代言人，致力於提供安全、穩定且易於使用的加密貨幣交易體驗。

官方網站：https://www.btcc.com/en-US

X（原 Twitter）：https://x.com/BTCCexchange

X 繁體中文：https://x.com/BTCCtaiwan