BTCC 推出 2026 新年充贈狂歡盛典 祭出 1,000 萬美元獎池慶祝獲選最佳 CEX

全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 正式啟動「BTCC 充贈狂歡盛典（New Year Trading Festival）」，作為 2026 年首檔大型活動，BTCC 祭出高達 1,000 萬美元獎池，成為業界規模名列前茅的年度季節性獎勵活動之一。

本次活動共分為兩個階段，旨在回饋全球不斷成長的交易社群。BTCC 在迎接 2026 年之際，延續日前榮獲 BeInCrypto 100 Awards「最佳中心化交易所（社群票選）」肯定的市場動能，透過大規模獎勵機制，強化用戶參與度。

廣告 廣告

BTCC 產品經理 Marcus Chen 表示：「新年交易盛典是我們回饋社群的重要方式。這次 1,000 萬美元的獎池，不僅是對用戶長期支持的感謝，也希望同時獎勵資深交易者與選擇 BTCC 作為交易平台的新用戶。」

兩階段競賽機制，首階段聚焦合約交易

「BTCC 充贈狂歡盛典」分為兩個階段進行。第一階段活動期間為 2026 年 1 月 4 日至 1 月 30 日，內容包含兩項競賽：

合約交易量競賽：獎池為 190 萬 USDT，依交易量排名，交易量越高可解鎖更高獎勵

收益率競賽：另設 10 萬 USDT 獎池，獎勵表現最突出的交易者

除 USDT 獎勵外，合約交易量競賽前三名得主還可獲得以下實體或加密資產大獎：

第一名：100 克金條（價值約 15,000 USDT）

第二名：2 顆 ETH（價值約 6,200 USDT）

第三名：MacBook Pro（價值約 3,500 USDT）

活動第二階段的詳細內容，將於 1 月稍晚於另行公布。

延續 BTCC 年度榮耀，強化社群導向策略

此次新年交易盛典，緊接 BTCC 於 2025 年 BeInCrypto 100 Awards 中，榮獲「最佳中心化交易所（社群票選）」獎項之後推出。該獎項由全球用戶投票決定，凸顯 BTCC 與用戶之間的緊密關係，以及平台在透明度、安全性與社群優先策略上的長期投入。

欲了解新年交易盛典完整活動內容，請造訪 BTCC 官方網站查詢詳細說明。

關於 BTCC

BTCC 成立於 2011 年，是全球領先的加密貨幣交易所之一，服務遍及 100 多個國家、超過 1,000 萬名用戶。BTCC 攜手 2023 年 NBA 年度最佳防守球員、兩屆 NBA 全明星 Jaren Jackson Jr. 擔任全球品牌代言人，致力於提供安全、易用且高品質的加密貨幣交易服務。

官方網站：https://www.btcc.com/zh-TW

BTCC 官方 X （前 Twitter）帳號：https://x.com/BTCCexchange

X 繁體中文：https://x.com/BTCCtaiwa