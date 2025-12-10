BTCC 正式接軌 TradingView，專業級工具全面開放全球超 1,000 萬用戶

全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 宣布，其永續合約交易對已正式整合至全球超過 1 億用戶使用的圖表平台 TradingView。此次整合讓交易者能直接透過 TradingView 的圖表與交易介面，操作 BTCC 提供的 400 多種永續合約交易對。

這項合作回應了用戶對「結合下單能力與進階市場分析」的無縫交易體驗需求。TradingView 以其完整且強大的市場分析功能著稱，為交易者提供專業圖表工具、可自訂指標與即時市場數據。藉由本次整合，BTCC 用戶能更快速因應市場波動、調整策略，並在同一平台完成永續合約交易。

本次整合適逢 BTCC 持續高速擴張之際。交易所於第三季發布成長報告，單季交易量達 1.15 兆美元，並提供超過 400 組永續合約交易對，現皆已可於 TradingView 使用。本次合作也延續 BTCC 近期在品牌與產品上的動能，包括與 2023 年 NBA 年度最佳防守球員、兩屆全明星 Jaren Jackson Jr. 建立全球品牌大使合作。

BTCC 產品經理 Marcus Chen 表示：「本次整合結合了 TradingView 的專業分析工具與 BTCC 深厚流動性、完整的永續合約產品線。我們致力於協助用戶有效執行交易策略，這項合作也進一步強化我們提供專業級衍生品交易體驗的承諾。」

如何在 TradingView 上開始使用 BTCC

用戶僅需三步即可連接 BTCC 帳號，開始在 TradingView 上交易永續合約：

步驟 1： 登入 TradingView，在圖表頁面找到「Trading Panel（交易面板）」區域

步驟 2： 從券商列表中選擇「BTCC」，點擊「Connect（連接）」

步驟 3： 連線後，即可直接在 TradingView 上交易 BTCC 的永續合約交易對，包括比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、Solana、XRP、狗狗幣（Dogecoin）等上百種加密資產。

本次 TradingView 整合是 BTCC 持續提升用戶體驗的重要一步。身為全球營運最久的加密貨幣交易所，BTCC 將持續拓展專業工具的使用門檻，同時維持高度可靠與高效的交易環境。

關於 TradingView

TradingView 是全球最受歡迎的圖表分析平台，也是金融市場視覺化工具的領導者，全球超過 1 億交易者使用其服務進行圖表分析、交流與交易。其產品線涵蓋專業圖表工具、商用圖表庫、社群網路與多元市場工具，服務對象包括一般投資人與企業客戶。

關於 BTCC

BTCC 成立於 2011 年，是全球歷史最悠久的加密貨幣交易所，目前提供超過 1,000 萬用戶跨越 100 多個國家的加密交易服務。BTCC 與 2023 年 NBA 年度最佳防守球員、兩屆全明星 Jaren Jackson Jr. 合作為全球品牌大使，致力於提供安全、易用且專業的加密交易體驗。

官方網站：https://www.btcc.com/zh-TW

X（原 Twitter）：https://x.com/BTCCexchange