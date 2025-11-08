BTCC 發布 11 月產品更新，推出「Futures Pro 智慧跟單交易」功能

全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 宣布 2025 年 11 月產品更新，正式推出全新功能「合約 Pro 智慧跟單交易（Smart Copy Trading Mode）」。此項升級進一步擴展了 BTCC 的交易生態，讓用戶能夠更輕鬆地跟隨專業交易員策略，實現更高效率的交易體驗。

合約 Pro 跟單功能再升級：智慧型跟單交易模式上線

BTCC 將於 11 月 6 日 在旗下 合約 Pro 平台上推出「智慧型跟單交易模式（Smart Copy Trading Mode）」。自 Beta 測試版上線以來，該平台交易量已從 2025 年第二季的 66 億美元 成長至 第三季的 187 億美元，展現出強勁的用戶成長與市場需求。

智慧型跟單模式可自動同步主交易員的策略配置，無需手動設定。系統會依據主交易員的倉位比例與槓桿設定進行等比例下單。例如，若主交易員將 10% 的資金投入 5 倍槓桿倉位，跟單用戶的倉位也會自動以相同比例與槓桿同步執行，確保策略高度一致。

主要功能特色：

一鍵開啟： 用戶僅需輸入保證金金額，即可立即開始跟單交易，無須繁瑣設定

智慧分配： 系統自動依據主交易員的倉位比例與槓桿模式下單

三重保護機制：

主帳戶與跟單帳戶獨立運作 各跟單帳戶的保證金比率獨立計算 每位主交易員的資金分倉管理，降低過度槓桿風險

BTCC 產品經理 Marcus Chen 表示：「這項智慧跟單功能是根據用戶社群的直接反饋而設計的。它讓一般用戶也能輕鬆接觸專業級的交易策略。未來我們將持續拓展產品版圖，推出更多簡化操作、放大機會的工具，協助用戶在市場中取得優勢。」

用戶可於 BTCC 官方平台探索並了解更多 「合約 Pro 跟單交易」詳情。

關於 BTCC

創立於 2011 年，BTCC 是全球歷史最悠久的加密貨幣交易所之一，致力於為全球數百萬用戶提供安全、穩定且友善的交易體驗。憑藉對創新與安全的堅持，BTCC 持續在快速變化的加密產業中保持領先地位，推動更多元的金融應用與社群發展。

BTCC 官方網站：https://www.btcc.com/zh-TW

X：https://x.com/BTCCexchange

X 繁體中文：https://x.com/BTCCtaiwan