BTCC 發布 11 月產品更新，推出「Futures Pro 智慧跟單交易」功能
全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 宣布 2025 年 11 月產品更新，正式推出全新功能「合約 Pro 智慧跟單交易（Smart Copy Trading Mode）」。此項升級進一步擴展了 BTCC 的交易生態，讓用戶能夠更輕鬆地跟隨專業交易員策略，實現更高效率的交易體驗。
合約 Pro 跟單功能再升級：智慧型跟單交易模式上線
BTCC 將於 11 月 6 日 在旗下 合約 Pro 平台上推出「智慧型跟單交易模式（Smart Copy Trading Mode）」。自 Beta 測試版上線以來，該平台交易量已從 2025 年第二季的 66 億美元 成長至 第三季的 187 億美元，展現出強勁的用戶成長與市場需求。
智慧型跟單模式可自動同步主交易員的策略配置，無需手動設定。系統會依據主交易員的倉位比例與槓桿設定進行等比例下單。例如，若主交易員將 10% 的資金投入 5 倍槓桿倉位，跟單用戶的倉位也會自動以相同比例與槓桿同步執行，確保策略高度一致。
主要功能特色：
一鍵開啟： 用戶僅需輸入保證金金額，即可立即開始跟單交易，無須繁瑣設定
智慧分配： 系統自動依據主交易員的倉位比例與槓桿模式下單
三重保護機制：
主帳戶與跟單帳戶獨立運作
各跟單帳戶的保證金比率獨立計算
每位主交易員的資金分倉管理，降低過度槓桿風險
BTCC 產品經理 Marcus Chen 表示：「這項智慧跟單功能是根據用戶社群的直接反饋而設計的。它讓一般用戶也能輕鬆接觸專業級的交易策略。未來我們將持續拓展產品版圖，推出更多簡化操作、放大機會的工具，協助用戶在市場中取得優勢。」
用戶可於 BTCC 官方平台探索並了解更多 「合約 Pro 跟單交易」詳情。
關於 BTCC
創立於 2011 年，BTCC 是全球歷史最悠久的加密貨幣交易所之一，致力於為全球數百萬用戶提供安全、穩定且友善的交易體驗。憑藉對創新與安全的堅持，BTCC 持續在快速變化的加密產業中保持領先地位，推動更多元的金融應用與社群發展。
BTCC 官方網站：https://www.btcc.com/zh-TW
X 繁體中文：https://x.com/BTCCtaiwan
其他人也在看
HOYA BIT 首度亮相第三屆金博會 揭秘鏈上「風得住」技術追回百萬詐騙金 完成指定任務再送美元穩定幣！
加密貨幣到底安不安全？來金博會找答案！第三屆《台北國際金融博覽會》於 11 月 7 日至 9 日在台北世貿一館盛大展開，本次盛會是金管會公布首批完成「洗錢防制登記」業者後，業界首次的大規模會師。面對新一波金融浪潮，無論是傳統金融機構還是新興數位業者，皆聚焦於「資產安全」與「防詐治理」兩大核心議題，共同打造更堅實的信任基礎。 HOYA BIT 加密貨幣交易所（禾亞數位科技）作為完成洗錢防制登記的合規平台之一，首度亮相金博會並設立實體攤位，邀請民眾親臨交流加密資產知識，現場更設有趣味互動遊戲，完成指定任務者即可獲得美元穩定幣 USDT，作為第一筆投資基金！ HOYA BIT「風得住」立功 運用區塊鏈追回近千萬詐騙金 面對台灣每年高達數百億元的詐騙財損，HOYA BIT 以實際行動證明加密貨幣不是詐騙溫床，而是反詐利器。HOYA BIT 副總經理林逸騏於《虛擬資產新世界：穩定幣、RWA、反詐治理的三位一體》講座中直指痛點，儘管法規逐步完善，民眾仍疑慮「加密貨幣到底安不安全？」「如果被詐騙，追得回來嗎？」 HOYA BIT 林逸騏強調，區塊鏈技術是最公開透明的金流追蹤工具，HOYA BIT 以Knowing ・ 1 天前
玩加密幣遭詐百萬！1招神追回 他淚喊：真的是奇蹟
加密貨幣真的安全嗎？有受害者遭詐百萬，結果居然近乎全額追回，淚喊「奇蹟！」HOYA BIT 加密貨幣交易所（禾亞數位科技）作為完成洗錢防制登記的合規平台之一靠著「區塊鏈追金神器」累計幫用戶追回近千萬元詐騙資金。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
《信長之野望 真戰》11月20日正式上市，事前預約備戰爭奪開服活動千萬獎金與黃金
由光榮特庫摩正版授權的沉浸式戰略手遊《信長之野望 真戰》，自10 月9日開啟事前預約以來，截止今日，官網預約人數已接近80萬。官方於今日正式宣布，遊戲將於11月20日雙平台正式上市。戰國的舞臺即將全面揭幕，靜待各位領主親臨亂世、書寫歷史。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
Amazon 推出 AI 電子書翻譯服務「Kindle Translate」
Amazon 推出以 AI 驅動的電子書翻譯服務「Kindle Translate」，以幫助在Kindle 上著書籍上架的作者去擴展海外讀者群。Yahoo Tech ・ 9 小時前
經典科幻RPG《質量效應》系列還有呼吸！執行製作人曝正全力開發新作，「還有新戀愛劇情！」
自從 2020 年 EA 與 Bioware 宣布經典科幻 RPG《質量效應》的新作正在開發以來已經過去五年了，這五年間許多《質量效應》的粉絲們對於續作的態度都從原先的興奮，轉而變得更懷疑這款續作有沒有真的在開發中了。而昨（7）天《質量效應》系列的執行製作人 Mike Gamble 就打破沉默，發文表示《質量效應》的新作已經正在開發中，並表示過去幾年對 Bioware 來說很忙碌，但目前工作室已經全心投入、專注於《質量效應》的新作了。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
蘋果釋出Liquid Glass設計展示 開發者App介面煥然一新
【記者趙筱文／台北報導】蘋果在開發者官網推出全新「Liquid Glass」設計展示頁，呈現多款第三方App如何採用iOS 26最新設計語言，打造具層次感與光澤感的介面，展現蘋果新一代動態美學的應用實例。壹蘋新聞網 ・ 5 小時前
RPG遊戲常見「HP、MP、SP」是什麼？全名、差別一次搞懂！
在許多電子遊戲中，尤其是 RPG 或 TRPG，不論是哪種語言的版本，經常會看到 HP、MP、SP 這類的英文簡稱吧？通常我們都能理解是分別代表生命、魔力、體力，但你可知道有些縮寫的意思不只如此嗎？又或是你從來都不知道 HP 的完整寫法？這裡筆者將整理遊戲中常見縮寫名稱懶人包，向大家介紹一下它們各自的意思。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 9 小時前
Telegram都在傳！20億筆電子郵件、密碼外洩…專家教你3秒檢查是否被駭
全球資安網站「Have I Been Pwned」（HIBP）創辦人亨特（Troy Hunt）近日收到一批規模龐大的外洩資料，內含20億筆電子郵件、13億筆密碼，這批資料源自多個惡意清單與網路來源，甚至可在Telegram群組自由取得，消息曝光後頓時引發全球關注。亨特也呼籲所有網路使用者務必定期檢查帳號安全，避免因長期重複使用密碼而成為下一個被駭對象。鏡報 ・ 7 小時前
新聞編採的AI革命：省時、出錯與勞資博弈
（中央社紐約8日綜合外電報導）全球的新聞機構也如很多產業般，正受人工智慧（AI）撲天來襲，徹底改變新聞編採與傳播方式。雖然AI能大量減少一些編採的費工程序，但AI生成的摘要與引言出錯也時有所聞。中央社 ・ 4 小時前
中國會贏AI競賽？ 黃仁勳澄清：美國仍微幅領先
（中央社聖克拉拉7日綜合外電報導）人工智慧（AI）晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳近日受訪稱「中國將贏得AI競賽」，但他稍後澄清，中國在AI領域落後美國僅有「幾毫微秒」，美國須奮起才能獲勝。中央社 ・ 1 天前
Konami開告《賽馬娘》專利戰和解！Cygames堅稱沒侵權仍妥協「原因曝光」
開發商 Cygames 旗下遊戲《賽馬娘 Pretty Derby》在 2021 年推出後，曾於 2023 年遭 Konami 提告遊戲侵害其專利權，要求賠償損失並下架遊戲，而 Cygames 今（7）日公告後續，雙方已達成和解。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
澳洲研發「蜘蛛機器人」3D列印建築物 能在月球「就地取材」直接蓋房
兩家澳洲新創公司攜手合作，推出一款蜘蛛型建築機器人「夏洛特」（Charlotte），可用於3D列印建築，可能徹底改變未來的建築方式。不僅能大幅降低建築成本，也能將碳排放降至最低，甚至達到「負碳排」，未來還能在月球上建造房屋。 夏洛特由鋁、碳纖維與3D列印塑膠組成，六條腿可伸展至5.5公尺，能跨越兩層樓高的牆體，同時列印出建築結構。它採用「壓實土建築法」（bound earth building method），取用工地現場的土壤，經壓縮成型後再編織出包覆膜，取代水泥或磚等高碳排建材。 接著，機器人會將材料一層層堆疊，形成各種設計元素，包括曲線、圓頂、拱門等，突破以往施工限制，讓建築師有更大的創作空間。另一方面，團隊也認為，夏洛特是月球建築的理想選擇，因為結構中有99%的材料能夠就地取材。畢竟無法從地球運送太多東西上去。Yahoo奇摩（國際通） ・ 12 小時前
《GTA5》狂賣2.2億套！上市12年仍在排行榜熱銷 玩家笑喊「到底誰還沒買」
最近又到了許多國外遊戲公司的財報分享時間，擁有 2K Games、Rockstar Ga2K Games、Rockstar Games 等著名遊戲開發工作室的 Take Two 集團也分享了旗下遊戲的最新銷量，而其中最讓人感到震驚的是，《GTA5》的銷量又再一步上升了，Take Two 統計已經賣了超過 2.2 億套，占了《GTA》（俠盜獵車手）系列銷量的一半，另外一款 3A 大作《碧血狂殺2》也已經賣出 7900 萬套。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前
《邊緣禁地4》賣不好是PC效能問題？執行長認遊戲銷量「不如預期」
由 Take Two 旗下 Gearbox 工作室所開發的射擊打寶遊戲《邊緣禁地4》在 9 月份推出之後由於優化問題而收到許多玩家的抱怨與許多負評，而 Gearbox 執行長 Randy Pitchford 直接要不滿玩家「去 Steam 退款！」的態度更是火上加油，讓許多玩家感到傻眼。而雖然母集團 Take Two 執行長 Strauss Zelnick 受訪時曾表態力挺 Randy Pitchford，但日前 Take Two 財報出爐後，Strauss Zelnick 也公開表示，《邊緣禁地4》的銷售表現的確未達預期，並且銷量可能就是受到優化問題的拖累。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前
玩《FF11》21年祖母級玩家過世！戰友淚別：伺服器裡最溫柔的光之戰士
隨著時間推移，每個人都會慢慢長大、變老，最終靜靜地結束人生旅程。但在人生的冒險中所留下的足跡，會成為「曾經好好活過」的證明。不久前一名網友分享了自己祖母的故事，她不只是家人眼中的長輩，更是《Final Fantasy XI》（以下簡稱《FF11》）中征戰了 21 年的光之戰士，直到今年才真正結束她的冒險。這段經歷也感動了許多同樣陪她走過遊戲時光的老玩家。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前
首度主持台塑企業運動會 吳嘉昭：加速推動5大轉型
（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉辦第36屆運動大會，8月中剛接班成為台塑企業總裁的吳嘉昭首度主持。他表示，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已成為企業迫在眉睫的重要因應策略，他將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。中央社 ・ 10 小時前
黃仁勳今抵台 預計現身台積電運動會 與張忠謀同框掀全球矚目
台積電（2330）年度運動會將於 11 月 8日（週六）在新竹縣立體育場登場，今年盛會將星光熠熠。據了解，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳受邀以貴賓身份出席，並預計於今日（7日）下午搭乘專機抵達松山機場，成市場熱議焦點。中時財經即時 ・ 1 天前
三電信雙11開搶！抽iPhone 17、影音3折起、限量11元AirPods
【記者趙筱文／台北報導】雙11購物節開打，三大電信業者中華電信、遠傳電信、台灣大哥大紛紛推出限時優惠與抽獎活動搶攻換機潮。從抽iPhone 17 Pro、Switch 2到影音訂閱6折，甚至AirPods限量11元搶購，各家都端出誠意滿滿的方案，吸引新申辦與續約用戶。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前
《英雄聯盟》HLE已開始找新打野？爆料傳已經接觸「LPL頂尖選手」！
2025《英雄聯盟》職業電競賽季只差最後一場世界大賽總決賽的 BO5 ，決定 T1 或者 KT 誰是今年的世界冠軍得主就會圓滿落幕，而隨之而來的馬上就是年底的轉會期。近期除了 T1 與 KT 之外的其他《英雄聯盟》職業戰隊也開始佈局，市場上也傳出許多風聲。而在今年拿下世界賽八強的韓國 HLE 戰隊由於打野選手 Peanut 確定退役，據傳也已經聯繫一位中國 LPL 賽區的頂尖選手，以開始布局明年賽季。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前