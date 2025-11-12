BTCC 黑五活動開跑：200 萬 USDT 獎金池、比特幣大獎、NBA 球星 JJJ 簽名收藏等重磅登場
全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 宣布推出 2025 年黑色星期五活動「黑五限時快閃」，以高達 200 萬 USDT 總獎勵 引爆年末交易熱潮，更攜手全球品牌大使、NBA 明星 Jaren Jackson Jr.（JJJ） 推出獨家簽名收藏品，打造話題性十足的加密節慶。
活動期間自 11 月 11 日至 11 月 30 日，新用戶與資深交易者皆可透過入金與交易任務解鎖獎勵，並於活動尾聲參加「必中抽獎」，爭奪實體豪禮與限量週邊。
新用戶最高可拿 100 USDT 老手疊加挑戰最高 3,500 USDT
新用戶在活動期間完成首次入金與合約交易，即可獲得最高 100 USDT 新手獎勵。而活躍交易者只要完成指定任務（包括入金與合約交易量挑戰），累積任務點數即可領取多重獎勵，最高可達 3,500 USDT，且所有獎勵皆可疊加。
完成任務將可累積積分，當積分達 500 點 以上，即可參加 11 月 27 日起開放的必中抽獎活動。
三大獎項分類 從 0.1 BTC 到 JJJ 親簽收藏全數登場
此次抽獎活動包含三大類別獎項：
頂級大獎：
0.1 BTC
iPhone 17 Pro Max
100 克金條
JJJ 獨家簽名收藏：
JJJ 親簽球鞋
JJJ 親簽籃球
JJJ 公仔模型
BTCC 平台好禮：
合約 Pro 體驗金券
BTCC 週邊神秘禮盒
用戶可透過在 Google 搜尋「BTCC 黑五隱藏版加碼禮」，找到隱藏頁面領取感恩節驚喜獎勵。
與 NBA 明星 JJJ 攜手打造「場上與鏈上」雙重話題
本次活動延續 BTCC 與品牌大使、孟菲斯灰熊隊前鋒 Jaren Jackson Jr. 的合作。雙方先前推出的品牌形象影片，以「Smart Move」為主題，將籃球場上的戰略思維與鏈上交易策略並置，影片上線兩個月內已突破 670 萬次觀看，引發體育迷與幣圈社群的廣泛討論。
更多活動詳情與報名方式請見：
「BTCC 黑五限時快閃活動」頁面
#BTCCxJJJ | #ProvenDefense | #BTCCBlackFriday
關於 BTCC
BTCC 成立於 2011 年，是全球歷史最悠久的加密貨幣交易所之一。平台長期以「安全、創新、共創」為核心理念，為全球超過千萬名用戶提供穩定、安全且友善的交易環境，並持續推出創新產品如合約Pro 智慧跟單交易模式等功能，深化用戶交易體驗。
BTCC 官方網站：https://www.btcc.com/zh-TW
X 繁體中文：https://x.com/BTCCtaiwan
