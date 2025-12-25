BTCC 12 月產品更新上線：JJJ 全新內容釋出，用戶權益全面升級

全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 宣布 12 月多項平台更新，重點包括全球品牌大使 Jaren Jackson Jr. 全新內容上線、年化報酬率最高達 18% 的活期理財活動，以及多項現貨交易對新增，持續優化整體用戶體驗。

全新 JJJ《This or That》影片上線

BTCC 持續深化與曼菲斯灰熊隊球星、兩屆 NBA 年度最佳防守球員 Jaren Jackson Jr. 的合作關係，最新推出《This or That》系列影片。影片以輕鬆互動的形式展現 Jackson 的個人風格，並巧妙對比籃球場上的瞬間判斷與加密貨幣交易中的策略決策，提升內容的趣味性與共鳴感。

自 2025 年 8 月啟動合作以來，Jaren Jackson Jr. 已成為 BTCC 連結運動迷與加密社群的重要橋樑。此次合作的成效也反映在近期黑色星期五活動成果中，該活動成功吸引來自運動圈與加密圈的數千名參與者，並創下總交易量 60 億 USDT 的亮眼成績。

BTCC 活期理財年化報酬率最高 18%，居市場領先水準

延續此次合作所帶來的正向動能，BTCC 進一步回饋社群用戶，推出升級版活期理財活動，提供最高 18% 年化報酬率（APY），為用戶的加密資產提供具競爭力的被動收益選擇。

不同於傳統鎖倉型質押產品，該活期理財方案支援用戶隨時存入與提領資金，無需承擔違約或提前解鎖的違約金，在兼顧收益表現的同時，亦保有完整的資金流動彈性。

此活動回應了當前市場環境中，用戶對收益型產品的高度需求，同時確保資產仍可靈活運用於交易機會。

限量版 BTCC 機械鍵盤正式亮相

為進一步凝聚社群互動，BTCC 也同步推出限量版品牌機械鍵盤，將加密文化與遊戲、交易桌面美學相結合。作為「 #BTCCBestCEX 」活動的一部分，BTCC 將於聖誕節慶期間送出 3 組限量鍵盤。更多抽獎活動細節，請關注 BTCC 全球官方 X（前 Twitter）帳號。

XMALL 與 PRX 現貨交易正式上線

在推動社群活動的同時，BTCC 亦持續擴充產品量能，新增以下現貨交易標的：

Cryptomall（XMALL）：

於 2025 年 12 月 22 日上線，XMALL 為 Web3 數位零售平台 Cryptomall 的原生代幣，整合加密支付、NFT 商品與可支援元宇宙的虛擬商城。該代幣用於平台內交易結算、用戶獎勵與治理機制，構築加密原生的電商生態系。

PressX（PRX）：

於 2025 年 12 月 23 日推出，PressX 為一款主打速度與易用性的加密與 IDO 交易應用程式。PRX 作為平台功能型代幣，支撐其安全、高效、以用戶體驗為核心的交易架構，專為重視效能的交易者所設計。

關於 BTCC

BTCC 成立於 2011 年，是全球領先的加密貨幣交易所之一，服務遍及 100 多個國家、超過 1,000 萬名用戶。BTCC 攜手 2023 年 NBA 年度最佳防守球員、兩屆 NBA 全明星 Jaren Jackson Jr. 擔任全球品牌大使，致力於提供安全、易用且具高度體驗品質的加密貨幣交易服務。

