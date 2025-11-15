BTK抑制劑擴大給付 嘉惠血癌友

打破沉默血液癌困境，慢性淋巴性白血病迎向「雙重突破」里程碑。（記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

近期藝人沈玉琳突發白血病的消息，讓「白血病 (血癌)」再度引發社會關注。健保署10月起擴大給付新一代BTK抑制劑，估2年內嘉惠約300名患者，為台灣白血病治療帶來重大進展，給付模式更是亞洲第一。

根據最新癌症登記報告，慢性淋巴性白血病（Chronic Lymphocytic Leukemia，簡稱CLL）患者共計270人，占整體白血病個案數約1成，雖屬少數，但呈現逐年緩步上升趨勢。因CLL患者平均年齡約60-70歲、近9成同時患有一項以上共病，而患者平均患病時程長達10-20年，使得治療管控更加困難。

廣告 廣告

今年10月，慢性淋巴性白血病治療迎來兩大突破性里程碑，一是健保署擴大給付新一代口服標靶BTK抑制劑作為第二、第三線治療用藥，為非IGHV突變甚至是全基因表現型的患者，預估未來2年將嘉惠300名CLL患者，並可為每位患者每年減少約180萬治療支出。

其次，食藥署核准「雙標靶組合的14個月固定療程」新適應症，可望大幅提升CLL患者生活品質。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃指出，「基因變異」是影響CLL治療成效與疾病進程的重要預後因子，可用來評估患者對治療的反應度與治療難度，因此，建議患者在治療前先做基因檢測。

葉士芃指出，近年在國際指引與臨床實證推動下，CLL治療已逐漸邁向「雙標靶、短療程、長控制」的新趨勢。最新核准的14個月固定療程療法，也意味著CLL治療進入「可停藥」的創新階段，治療思維從過去的「被動等待復發」轉向「積極長期控制」。

台大醫院血液腫瘤科田豐銘醫師表示，研究證實新一代口服標靶BTK抑制劑可顯著延長疾病無惡化生存期，降低72%的疾病進展或死亡風險，且新一代口服標靶抑制劑組合療法，相較化療組可降低35%的疾病進展或死亡風險，停藥後仍能維持疾病控制、延長疾病無惡化生存期。

田豐銘說明，「固定療程療法」讓患者不必承受化療副作用，並有機會不再終身服藥，避免長期用藥的累積毒性負擔，且療程結束後生活更易回歸常態，生活品質明顯提升，對多數CLL患者而言是最切身有感的。