BTS世巡百萬人搶票 墨西哥總統致信李在明請求加場

南韓天團防彈少年團(BTS)世界巡迴演唱會引發門票搶購熱潮，墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)26日表示，她已經正式請求南韓總統李在明，請他協助安排BTS在墨西哥舉辦更多場演唱會。

薛恩鮑姆26日在例行晨間記者會上表示：「所有人都想去」，並表示她已經致函李在明請求加場。

薛恩鮑姆說：「約100萬名年輕人想要買票，但只有15萬人買得到。」

BTS將在發表3年來的首張全新專輯後，從4月起展開世界巡演。BTS從2022年起因為成員服兵役而暫停活動。

新的世界巡演引發了搶票熱潮，特別是在擁有最大K-pop粉絲群之一的墨西哥。許多人錯過了最一開始的搶票，其他人則向消費者保護機構投訴門票銷售問題。

墨西哥消費者保護機構表示，已經針對門票銷售平台Ticketmaster展開調查，並對門票轉讓平台StubHub和Viagogo在販售BTS門票過程中「濫用與不誠實行為」進行懲處，但沒有提供更多細節。

在Ticketmaster上，門票售價從1800披索(約100美元)到VIP票的1萬7800披索(約1030美元)不等，但門票交易平台上可以賣到1萬1300披索(約650美元)至9萬2100披索(約5300美元)。

這幾家公司未立即回覆置評請求。監管單位表示，他們將制定新的指引，來規範演唱會和音樂節的門票銷售，售價與地點必須在門票銷售前確定。

由Live Nation Entertainment擁有的Ticketmaster，曾在墨西哥引發了其他爭議事件，包含2022年有超過1000名歌迷被拒絕進入墨西哥的艾茲提卡體育場(Azteca Stadium)，無法觀賞壞痞兔( Bad Bunny)的演場會，Ticketmaster因此賠償消費者約100萬美元。

當時Ticketmaster批評轉賣商和門票詐欺，並呼籲實施更嚴格的控管措施。

BTS的新專輯「ARIRANG」將在3月推出，世界巡演將在4月9日從南韓高陽開跑。墨西哥僅舉辦3場，從5月7日至5月10日，地點都在墨西哥城的GNP Seguros體育場。(編輯:王志心)