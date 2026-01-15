BTS世界巡演天價門票被罵翻！最便宜要價「19.8萬」 視線被擋一樣貴

記者陳宣如／綜合報導

BTS回歸消息讓全球粉絲期待不已。（圖／翻攝自 BTS Official 臉書）

昨（14）日深夜，一則巡演消息在粉絲圈掀起巨大漣漪。南韓天團防彈少年團（BTS）依照先前預告，正式公布全新世界巡迴演唱會規劃，首站場次與票價同步曝光後，首爾場的驚人定價迅速成為討論焦點，也引發粉絲們對後續其他場次的票價關注。

BTS公布世界巡演日程，台灣站於今年11月於高雄開唱。（圖／翻攝自臉書）

根據官方公告，BTS 2026年世界巡迴演唱會將自韓國揭開序幕，4月9日、11日與12日於首爾高陽體育園區舉行三場演出。此次舞台設計採用360度環繞形式，並設有四向延伸舞台，呈現全場視角皆可觀賞的配置，展現大型世界巡演的製作規模。

隨著座位配置圖同步公開，票價資訊也引發熱烈討論。首爾場門票共分為三個價位，包含附有SOUND CHECK的一樓座位，票價為韓幣26萬4000元（約新台幣5700元）；僅能觀賞演唱會的GENERAL R與GENERAL S，票價則分別為韓幣22萬元（約新台幣4700元）與19萬8000元（約新台幣4300元）。

BTS首爾場演唱會公布座位圖。（圖／翻攝自Weverse）

票價曝光後，相關話題迅速在韓國各大論壇延燒。部分網友認為此次定價「超出預期」，指出票價多集中在20萬韓元左右，價格分級差異不大，對粉絲而言負擔不小；也有人質疑距離舞台較遠或視線條件受限的位置，為何票價仍與視線佳的座位票價相近。不過也有粉絲表示，考量BTS的國際地位與整體製作成本，對於較高票價並不感到意外，並認為即使價格偏高，門票仍可能迅速售罄。

除首爾場票價外，BTS巡演整體行程配置同樣受到關注。依目前公開資訊，BTS此次世界巡演共規劃81場演出，其中北美、南美、歐洲與澳洲場次合計超過50場，亞洲場次相對較少。韓國僅安排首爾3場及6月於釜山舉行的2場演出，引來部分韓國粉絲表達失落，認為等待團體完整陣容回歸多時，卻發現行程重心明顯偏向歐美市場，期盼後續能追加更多在地場次。

BTS首爾場演唱會票價被罵翻。（圖／翻攝自Weverse）

此外，巡演消息的影響也反映在住宿市場。有粉絲指出，演唱會期間住宿需求明顯攀升，BTS宣布巡演資訊後，竟然出現韓國民眾已完成訂房，卻遭住宿業者要求取消原訂單，改以更高價格重新上架房源的情況，引發不滿聲浪。

BTS正式公布最新世界巡演，首站將於4月在首爾高陽體育園區舉行。（圖／翻攝自BTS臉書）

目前官方已確定將於11月19日、21日與22日到高雄進行巡演，儘管演出場地與票價尚未正式公布，仍有粉絲提前展開搶房行動。根據訂房平台資料顯示，演唱會期間高雄部分區域住宿已出現供不應求情形，未來是否重演首爾場的票價與住宿爭議，也成為粉絲間關注的話題之一。

