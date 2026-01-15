BTS世界巡演首度登高雄 粉絲社群熱浪掀「愛邁邁邁」告白潮

韓國人氣天團BTS防彈少年團13日深夜公布世界巡迴演唱會行程，其中高雄站正式確定，將於11月19、21、22連唱三場，引發全台粉絲高度期待。消息一出，高雄市長陳其邁立即在社群媒體分享喜訊，留言區瞬間湧入大量網友祝賀與創意告白，掀起一波「愛邁邁邁」熱潮。

↑圖說：陳其邁在社群媒體分享KPOP天團BTS防彈少年團世界巡迴演唱會行程，其中「高雄站」正式列入名單，吸引大批網友湧入留言區，感謝市府促成國際級演唱會落腳高雄，更掀起一波創意告白熱潮。（圖片來源：翻攝自陳其邁臉書）

粉絲們紛紛改編BTS經典歌曲〈Boy With Luv〉歌詞向陳其邁表達感謝，有人留言直呼：「Oh邁邁邁，愛邁邁邁，謝謝市長，阿米已哭」，引發共鳴。留言區更出現「邁邁我愛你！！！！」、「高雄萬歲 其邁萬歲」、「感恩邁邁 讚嘆邁邁」等應援字眼，宛如線上大型粉絲見面會。

陳其邁在Threads的貼文同樣受到粉絲熱烈回應，有人直言「市長我愛你，邁邁太帥了，今晚睡不著了」，也有人讚揚市府團隊長期努力，認為「市府團隊肯定談很久，畢竟場地早就接洽好」。此外，網友對三場連唱表達興奮，「居然開三場太猛了！！繼續許願其他嗨炸高雄」，顯示粉絲對高雄作為演唱會城市的高度期待。

↑圖說：粉絲們紛紛改編BTS經典歌曲〈Boy With Luv〉歌詞向陳其邁表達感謝（圖片來源：翻攝自陳其邁臉書）

此次BTS世界巡迴選擇高雄，除了展現城市舉辦大型國際活動的能力，也再次凸顯高雄作為台灣演唱會之都的吸引力，帶動觀光與城市行銷熱度，讓這座港都再度成為全台矚目的焦點。

