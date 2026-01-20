BTS世界巡迴回歸倒數！7位成員同款香水盤點，私下愛用香氛一次看
BTS世界巡迴回歸倒數！7位成員同款香水盤點，私下愛用香氛一次看
消息一出引爆全球討論的世界彈終於要回來了！日前 BTS 防彈少年團驚喜宣布最新世界巡迴演唱會日程，巡演將於 4 月 9 日從韓國高陽開跑，一路橫跨多個城市，而且 11 月還會一連三天踏上高雄開唱！在倒數迎接世界彈回歸舞台之際，編輯從過往的直播、訪談、綜藝節目，搜集了 BTS 七位成員私下愛用香水，一起來看看成員們的香氛選擇～
BTS RM 同款香水：Granhand KYUJANG
BTS RM 在實境秀上被捕捉到化妝台上有一支來自韓國小眾品牌 Granhand 的香水， Granhand 也是近期話題度很高的韓國小眾品牌，其中 RM 同款香水是 KYUJANG！像走進老書店深處的氣味，前調是無花果葉、佛手柑帶來的清新綠意；隨著時間推進，肉桂與百里香慢慢浮現，溫暖卻不甜膩，混合天竺葵的草本氣息，讓香味變得安靜而有層次；最後木質、無花果與桉樹在肌膚上沉澱，留下乾燥、沉穩又耐聞的尾韻，就像一本讀完後仍讓人回味許久的舊書。
BTS Jin 同款香水：Diptyque Lazulio 希臘無花果淡香水
在直播中 Jin 和粉絲們分享自己私下愛用的水是 Diptyque 經典中的經典，靈感來自希臘無花果樹林的 Diptyque 希臘無花果淡香水。這瓶香水不只是「果香」，而是把整棵樹的氣息都封存在瓶裡，從陽光灑落的綠葉、剛剖開的果肉香，到木質樹幹的溫潤氣息，層層交織。聞起來像是一場悠閒午後的地中海旅行，乾淨、自然、帶著一點奶香的溫柔氣息，是男女皆能駕馭的綠植系代表！
BTS Jin 同款香水：Diptyque L’Ombre Dans L’Eau 影中之水淡香水
另一款 Jin 私下愛用的香水同樣來自 Diptyque！Diptyque 的影中之水淡香水聞起來就像一場夏天的野餐，河邊的微風、青草香、陽光下的花園。黑加侖子葉的青綠氣息配上玫瑰的馥郁香氣，清新又自然，是那種一噴就會讓人心情變好的綠意香！
BTS SUGA 同款香水：Dior 蒙恬大道香氛
SUGA 私下愛用的香氛則是 DIOR 香氛世家的蒙田大道香氛，在形象照中的化妝架上也能看到這支香水的身影！就像把經典的蒙田灰變成一種氣味，不分性別，安靜但超有個性。以西普勒斯柑苔調為主軸，花香和木質慢慢交織，香氣越聞越有層次；看起來極簡，不過卻藏著非常多細節。整體在復古與現代之間取得剛剛好的平衡，既有迪奧一貫的法式底蘊，又帶著不被框架綁住的態度，是那種不說話也很有存在感、默默替風格加分的香味。
BTS j-hope 同款香水：LE LABO MUSC 25 洛杉磯 城市限定香
j-hope 則多次提到自己非常鍾愛 LE LABO MUSC 25，這支香水是 LE LABO 的城市限定香，初調是強烈的醛香與麝香，隨著時間流動，岩蘭草與龍涎香的性感氣息逐漸浮現，帶來縱情與神秘的氛圍，尾韻由合成麝香與琥珀收束，溫潤卻餘韻悠長。
BTS j-hope 同款香水：愛馬仕大地淡香水（Terre d'Hermès）
j-hope 另一款私下愛用香氛是愛馬仕大地淡香水，以礦物與木質香調為主軸，前調由清爽葡萄柚揭開，帶出乾淨俐落的第一印象；中段雪松的木質氣息逐漸鋪陳，沉穩卻不厚重，最後以宛如打火石般的礦石氣息收尾。整體清新有層次、耐聞不膩，是越聞越迷人的成熟系代表香。
BTS Jimin 同款香水：LOE 白襯衫
Jimin 則鍾愛 LOE 的白襯衫，這支香水是一支乾淨能讓人心情非常放鬆的香氣，就像一件剛曬乾的白襯衫貼在肌膚上！這支香水是柾國和 Jimin 在直播中分享過的香水，開場的水生與蓮花帶來清透的涼意，中段的白皂香與花香融合，宛如潔白柔軟的棉質纖維輕拂過頸側；尾韻的白麝香與岩蘭草則帶出微暖的肌膚溫度，是那種沒有距離感的親密氣息。
BTS V 同款香水：Celine 不羈
V 曾在訪問中分享，自己其實從國中開始就養成每天擦身體乳液的習慣，也因為不太喜歡香水和乳液味道混在一起，所以私底下的他其實很少噴香水；但如果是單獨使用香氛，V 偏好的是那種清新自然、不會太有侵略感的草本芳香調。
在翻包的過程中 V 從包包裡拿出旅行妝噴霧，關於裡面所裝的香水外界盛傳是他愛用的高定香水之一是「REPTILE 不羈」。這支香水以雪松揭開優雅前調，隨後由皮革與胡椒交織出低調神秘的氣息，最後以麝香與柔和粉香收尾，整體內斂卻極具個性。
BTS Jung Kook 同款香水：香奈兒藍色男性香水 BLEU DE CHANEL
柾國在成為香奈兒香水與美妝全球品牌大使前，私下其實就愛用香奈兒藍色男性香水，在過往直播、綜藝節目上經常都能看到這支香水的身影！以木質芳香調為核心骨架，揉合新喀里多尼亞檀香的細膩溫潤，疊加琥珀西洋杉與東加豆的深沉氣息，香氣走向成熟而性感，不張揚卻存在感十足。是那種一聞就讓人聯想到自信步伐與從容態度的香味，越靠近越迷人。
