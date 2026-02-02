BTS也衝不破的葛萊美高牆！《獵魔女團》開胡拿獎 創K-pop首例

《獵魔女團》夯曲〈Golden〉原唱EJAE（左起）、Audrey Nuna、Rei Ami出席葛萊美頒獎典禮。翻攝IG@grammys

第68屆葛萊美頒獎典禮今（2日）台灣時間早上在美國洛杉磯登場，Netflix動畫電影《KPop 獵魔女團》暴紅神曲〈Golden〉一舉奪下「最佳視覺媒體歌曲」，成為K-pop史上首次在葛萊美獎獲獎作品，寫下新歷史。

《KPop 獵魔女團》葛萊美開胡！為K-pop開先例

《KPop 獵魔女團》今先在葛萊美前導頒獎典禮（Premiere Ceremony）中，榮獲「最佳視覺媒體歌曲」（Best Song Written For Visual Media）。

廣告 廣告

葛萊美前導典禮主要負責在全體94個獎項中，先行揭曉較非大獎的80多個獎項；正式典禮則將聚焦10多個主要大獎，包含年度製作、年度專輯、年度歌曲、最佳新人、年度製作人與年度作曲家等。

神曲〈Golden〉製作團隊上台領獎，寫下K-pop歷史瞬間。翻攝YT@RecordingAcademy

〈Golden〉獲頒的「最佳影像媒體歌曲」主要是表彰創作該曲的詞曲創作者，向來也是當年度最受矚目的影視原聲帶作品經常競逐的獎項。今登台領獎的，包含參與〈Golden〉創作的EJAE、24，以及製作團隊IDO（YUHAN、ZHUN、NHD）等人。

作曲家24在致詞時表示，「雖然今天無法與我們一同站在這裡，但在整個創作過程中始終並肩同行的，是我最重要的老師、也是最親近的朋友『K-pop的開創者』Teddy哥，我想把這份榮耀獻給他。」

《KPop 獵魔女團》奪獎！美媒盛讚：歷史性瞬間

美國主流媒體也爭相報導，美聯社指出，〈Golden〉的得獎不僅是K-pop首次奪下葛萊美，更展現歌曲以英韓雙語交織的創作特色；《紐約時報》則直言，這次得獎是K-pop長年未能突破的關卡「終於被推倒的一刻」，並點名《KPop 獵魔女團》已成為2025年最具影響力的全球文化內容之一。《Variety》也以「歷史性瞬間」報導，引用歌曲副歌歌詞〈It’s our moment〉，形容「現在，就是K-pop的時刻」。

過去多年來，葛萊美始終被視為K-pop難以翻越的高牆，即便是BTS（防彈少年團）曾連續3年入圍，仍遺憾與獎座擦身而過。如今〈Golden〉成功開胡，也被美媒一致解讀為K-pop發展史上的關鍵分水嶺。

《KPop 獵魔女團》搶葛萊美年度歌曲鎩羽而歸！輸給怪奇比莉

此外，《KPop 獵魔女團》一共入圍5個獎項，還與Rosé的洗腦神曲〈APT.〉一同角逐年度歌曲，可惜最後敗給怪奇比莉（Billie Eilish）的〈Wildflower〉，無緣抱回獎座。



回到原文

更多鏡報報導

Rosé親了Bruno Mars一口火辣開場 超炸合唱〈APT.〉！葛萊美典禮一秒變夜店

大S離世1週年登韓媒！憂具俊曄走不出來 「暴瘦14公斤」守墓過活

男偶像演唱會震撼剃頭！卻把「這1根」剪斷 自己也傻眼

62層頂樓做引體向上！中國網紅「失手摔死」驚悚畫面曝 直播公司只賠3萬