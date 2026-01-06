BTS傳將於台灣開唱！地點選在高雄世運 時間點曝光

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓國天團BTS去年6月結束長達2年多的軍白期，而日前官方也宣布團體正式於3月20回歸樂壇，更表示將在14日公布世界巡迴演唱會的詳細行程，讓全球的ARMY（BTS粉絲名）相當期待。而今（6）日有消息指出，BTS本次世巡將來台灣開唱，地點則選在能容納約5萬人高雄世運主場館。

BTS傳將於高雄世運主場館開唱。（圖／翻攝自BTS X）

根據《鏡報》報導，BTS將於今年下半年在高雄世運主場館開唱，而這是BTS繼2018年12月在桃園國際棒球場舉辦演唱會後，時隔7年多再度以完整體的身份來台。消息曝光後，粉絲相當興奮，更有人翻出成員j-hope（鄭號錫）去年5月來到林口體育館舉辦「HOPE ON THE STAGE」世巡時的片段，當時j-hope表示，未來還會再回到台北，甚至還與粉絲打勾勾，此話一出引起全場歡呼，如今傳出演唱會可能來台舉辦，讓粉絲十分期待。

廣告 廣告

其實BTS自大哥Jin（金碩珍）2022年入伍後，一直到去年SUGA（閔玧其）完成兵役才正式結束當兵空白期。而所屬經紀公司BIGHIT MUSIC日前發布公告團體將於3月20日以正規五輯回歸，且為了等待已久的粉絲，新專將會收錄14首歌曲，並同步展開全新世界巡迴演唱會。經紀公司表示，這張專輯不只表達了成員的心路歷程及團體未來方向，更是送給ARMY（粉絲名）們最誠摯的禮物。





更多FTNN新聞網報導

蔡依林元旦大巨蛋開唱！「穿球鞋演出」 突鬆口：有加場的動力

蔡依林大巨蛋開唱破紀錄5大亮點曝光！「花9億打造愉悅宇宙」 超巨公牛繞場

2025心裡最深的傷痛！五月天阿信送暖 「我們陪伴你、守護你」

