BTS元旦宣布春季「回歸歌壇」 3/20出新專輯展開巡演

南韓天團防彈少年團BTS宣布，將於今年春季回歸歌壇，並於3月20日推出全新專輯，隨後展開世界巡迴演唱會。這是BTS時隔3年9個月，首次以完整陣容發行新專輯，7名成員已於去年全數退伍，經紀公司同時釋出成員親筆信，引發「ARMY」熱烈討論。

BTS 7名成員全數退伍 3月推新專輯、啟動世界巡演

南韓天團防彈少年團BTS官方IG，在元旦當天突然清空貼文，就連X平台帳號也大量刪除文章，一度讓全球粉絲嚇歪。但緊接著，經紀公司證實，BTS將在今年3月20日以完整體回歸。

防彈少年團BTS官方IG在元旦當天突然清空貼文。圖／翻攝自IG＠bts.bighitofficial

7名成員去年全數退伍，確定將在今年3月回歸歌壇，先推出全新專輯，接著啟動世界巡迴演唱會。公司釋出成員親筆信，隊長金南俊表示，他比任何人都更殷切期盼這一天的到來；J-HOPE則寫下，「終於讓一直想像的事情，成為現實」。

防彈少年團BTS經紀公司釋出成員親筆信。圖／美聯社、路透社

BTS「完整體」回歸倒數！ 全球粉絲嗨翻

雖然成員陸續入伍期間仍有各自的演藝活動，但今年春季將是BTS時隔3年9個月，以完整陣容發行新專輯。南韓文化觀光研究院統計，BTS成員服役前，每年為南韓創造超過5.5兆韓元、將近台幣1200億元的經濟效益，大約相當於南韓GDP的0.2%。

紅遍全球的BTS完整體回歸正式展開倒數，引發全球粉絲熱烈討論，甚至可說是暴動級的討論熱度。

