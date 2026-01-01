BTS元旦拋喜訊！「這天全體回歸」成員曬親筆信證實

BTS將在3月20日以完整體回歸。（圖／翻攝自X）





韓國男團BTS（防彈少年團）今（1）日突清空社群貼文，讓不少粉絲相當驚嚇，沒想到，緊接著官方就拋出重磅喜訊，證實BTS全員將於3月20日正式回歸，消息一出，立刻讓大批歌迷全都嗨翻。

BTS全員在2025年正式退伍，如今時隔3年9個月，終於迎來全體回歸的日子，成員們也曬出親筆信向粉絲問候，隊長RM寫下：「我們比任何人都還要懇切地等待著這一天。」成員SUGA則告白表示：「今年就讓我們愉快地在一起吧。我愛你們！」

BTS成員寫下手寫心宣告回歸。（圖／翻攝自BIGHIT MUSIC）

Jin則寫下：「非常感謝大家一直等待我們。」j-hope嗨喊：「終於夢想變成了現實！大家！健康、愉快地活動吧。」Jimin表示：「終於到了我們要相見的一年。」V（金泰亨）：「2026 年我們會帶來更多、更美好的回憶。」柾國則寫下：「好想你們，我的心始終如一。」



