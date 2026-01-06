BTS全員合體唱進高雄！台灣場傳「選定世運主場館」 開唱時間點曝光

記者王培驊／綜合報導

官方證實BTS即將回歸。（圖／翻攝自 BTS Official 臉書）

世界級韓流天團BTS（防彈少年團）正式宣布回歸在即，不只確定將於2026年3月20日推出全新正規專輯，更預告相隔4年再度展開世界巡演。最新消息指出，台灣場「極有可能」出現在行程中，且地點鎖定高雄世運主場館，讓苦等多年的ARMY（官方粉絲名）期待值瞬間爆表。

BTS傳出有可能登上高雄世運主場館演出（圖／翻攝自BTS official IG）

BTS近期動作頻頻，新年第一天便先送上驚喜，元旦透過新年賀卡向粉絲傳遞祝福，卡片上除了成員親筆的新年問候，還低調寫下「2026.03.20」，被粉絲解讀為回歸關鍵日期。隨後，所屬公司BIGHIT MUSIC也正式官宣，BTS將於3月20日發行收錄14首歌曲的第5張正規專輯，並同步預告，完整世界巡演日程將於1月14日凌晨12點對外公布。

BTS宣布回歸的消息讓阿米們太期待。（圖／翻攝自WEVERSE）

而根據《鏡報》掌握的消息指出，BTS此次世界巡演的台灣站，時間預計落在2026年下半年，演出地點則選在可容納超過5萬人的高雄世運主場館，若消息屬實，將是BTS出道以來首度站上高雄世運舞台開唱。相關消息曝光後，立刻在粉絲圈掀起熱烈討論，不少ARMY直呼「終於等到」、「高雄準備好了」。

若台灣場確定落腳高雄，這也將是BTS繼2018年12月在桃園國際棒球場連唱兩場後，相隔7年多再度以「全員體制」來台開唱。當年門票秒殺的盛況至今仍被粉絲津津樂道，如今再傳出高雄世運版本，也被外界視為規模、製作全面升級的重要指標。

根據了解，BTS此次世界巡演規模將再創新高，預計舉辦多達65場演出，其中超過30場集中於北美地區，被形容為「生涯最大規模巡演」。相較2018年至2019年的《BTS World Tour：Love Yourself》62場、動員超過205萬名觀眾的成績，此次巡演無論場次或影響力，都被外界看好有望再刷新紀錄。

對於回歸與巡演計畫，BIGHIT MUSIC也透過官方聲明表示，第5張正規專輯對BTS而言別具意義，不僅是睽違3年9個月的團體新作，也象徵團體邁向下一個篇章的起點。成員們深度參與創作，將這段時間的心境、掙扎與成長融入音樂中，希望透過14首作品，向一路等待的ARMY傳遞最真誠的感謝。

至於巡演細節與台灣場是否確定列入行程，官方強調，完整巡演資訊將於1月14日正式公布，實際演出日期、場地與售票方式，仍需以主辦單位後續公告為準。儘管如此，隨著高雄世運傳聞曝光，已成功點燃台灣ARMY的高度期待。

