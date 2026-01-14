BTS全員合體回歸！驚喜宣布11月連3天高雄開唱 ARMY嗨翻集體失眠

BTS睽違多年再度來台開唱，距離上次台灣演唱會已是2018年。 （資料照片／取自BTS官方臉書）





韓國天團BTS（防彈少年團）確定來台開唱！主辦單位Live Nation Taiwan昨天（13日）深夜宣布，BTS將於今年11月19日、21日、22日一連3天在高雄舉辦世界巡迴演唱會，消息一出，立刻讓全台ARMY（BTS粉絲暱稱）陷入暴動，不少人直呼：「直接失眠！」

高雄市長陳其邁也隨即轉發消息，興奮表示：「實現ARMY心願。」讓整座城市彷彿提前進入演唱會倒數模式。

此次高雄場對台灣粉絲意義重大，因為BTS上一次來台舉辦演唱會，已是2018年於桃園國際棒球場開唱，隨後團體進入調整期，成員陸續入伍服役。如今全員退伍、再度合體，並重新將台灣列入世界巡演站點，被許多粉絲形容為「青春正式回來了」。

廣告 廣告

根據官方公布行程，世界巡演「BTS WORLD TOUR」將於4月9日自韓國高陽起跑，橫跨亞洲、歐洲、美洲及大洋洲多座城市，包括東京、洛杉磯、倫敦、巴黎、曼谷、新加坡、雅加達、雪梨、香港、馬尼拉等地，高雄則被安排為亞洲重要站點之一，且一次舉辦3場演出，被外界解讀為對台灣市場的高度重視與信任。

此外，BTS所屬公司也證實，團體將於3月20日推出睽違近4年的全新正規專輯，象徵全員服役結束後正式開啟團體活動的「第二篇章」。

不過，演唱會日期也意外引發另一波討論，因11月22日正好撞上第63屆金馬獎頒獎典禮，一邊是全球最難搶門票的BTS巡演，一邊是華語影壇年度盛事，讓網友哀號「到底該站哪一邊？」（責任編輯：呂品逸）

(延伸閱讀：遭脫口秀女演員狂酸 李多慧「變聲」澄清：不喜歡抽煙）

更多上報報導

說蔡依林演唱會涉「邪教」挨告 梁曉珺拿中國法規嗆：好好做功課

蔡依林出道26年首提告 「黑粉」竟是星光幫季軍

阿妹台東跨年與國防部標案類比？ 凌濤：青鳥不要一新年就得罪台灣娛樂圈