BTS兵凍完畢 3/20出新輯巡演

睽違3年9個月，防彈少年團宣布3月20日發行新專輯。（翻攝自BTS X)

本報綜合外電報導

韓國天團防彈少年團（BTS）2022年宣布暫停團體活動，所有成員在休團期間陸續服完兵役；7名成員去年全數退伍，1日宣布3月20日發行新專輯，隨後將展開巡演。

防彈少年團最初是透過親筆信向粉絲表達感謝之意，並透露新專輯發行的確切日期。BTS所屬經紀公司Big Hit Music隨後也證實了這項消息。隊長RM（金南俊）在信中寫道：「我比任何人都更加殷切期盼這一天。」目前沒有更多關於新專輯或巡演的細節。

這將是防彈少年團自2022年6月推出精選輯《Proof》以來，時隔3年9個月以完整陣容發行新專輯。《Proof》是韓國2022年最暢銷專輯之一。

防彈少年團過去不僅締造Spotify串流次數最多團體紀錄，還成為首個同時登上美國告示牌200專輯排行榜榜首與美國告示牌百大單曲排行榜冠軍的K-pop團體。