BTS十一月高雄開唱！ 觀光局強化稽查、杜絕旅宿業聯合哄抬房價

韓國天團BTS演唱會將於十一月於高雄世運主場館舉辦，消息一經公佈，隨即引起大量歌迷粉絲搶訂高雄旅宿。高雄市觀光局獲報疑有訂房平台通知旅宿業聯合哄抬旅館房價，或有個別旅館哄抬房價等情事，立即啟動旅館房價聯合稽查，火速祭出鐵腕、嚴令業者遵守法規，積極維護高雄觀光形象，守護消費者權益。

觀光局說明，民眾於網路檢舉之訂房平台於社群發文，疑似有意串聯本市旅館業者於BTS演唱會期間聯合提高房價，此節已明顯涉及「企圖就價格進行協議、合意或聯合安排」，將涉違反公平交易法第十五條「事業不得為聯合行為」之禁止規定，並違反同法第廿五條：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」經蒐證查獲若屬實，將移送公平交易委員會核處。

觀光局表示，經立即啟動旅宿房價稽查，針對疑涉企圖聯合哄抬房價之相關業者將嚴格執法，加強稽查裁罰、絕不寬貸；呼籲業者切莫短視近利、聯合哄抬旅館房價，影響消費者權益，傷害高雄城市觀光形象。

觀光局指出，為維護城市觀光形象與消費者權益，針對節慶連假與演唱會等大型活動，自去年迄今已執行五百一十二次旅宿稽查，其中，若經查證涉有惡意勾串壟斷市場、哄抬房價或無故取消訂房之業者，將依違反發展觀光條例等相關規定裁處，並採取房間逐間開罰方式加重罰鍰。