BTS台灣場11月連唱3天！高雄旅宿驚傳「關房漲價」 觀光局介入稽查

南韓人氣天團防彈少年團（BTS）去年終於全員退伍，並宣布將展開世界巡迴演唱會，13日深夜官方公布此次亞巡台灣場將於高雄11月19日、21日、22日展開為期三天的演出，消息一出，許多粉絲一窩蜂搶先訂購住宿。不過，14日有網友在社群平台上指出，飯店群組疑似互相通報「關房漲價」等事件，後續觀光局也出動介入稽查。

南韓人氣天團防彈少年團（BTS）去年終於全員退伍，並宣布將展開世界巡迴演唱會。（圖／BTS (방탄소년단) FB ）

台灣場日期曝光後，一名網友在Threads上發布一則貼文並寫下：「身為1個OTA奴工，大晚上聽到BTS演唱會的消息，能做的就是盡快通知全世界趕快關房漲價」，並附上聊天室截圖，最上面甚至還出現「我不想房間被廉價賣掉」等字句，令不少粉絲看了直接喊話觀光局局長：「局長！高雄旅宿業，直接把我們當盤子啦！」

觀光局在接獲通知後，14日也隨即展開稽查。觀光局指出，自公布起陸續接獲民眾網路檢舉，有關疑有訂房平台通知旅宿業聯合哄抬旅館房價，昨（14日）立即啟動旅館房價聯合稽查，火速祭出鐵腕、嚴令業者遵守法規，積極維護高雄觀光形象，守護消費者權益。

觀光局在接獲通知後，14日也隨即展開稽查。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局表示，目前查無不法，相關業者均在旅館備查房價之內。觀光局坦言，從爭議貼文的對話紀錄來看，無法確認有明確「先關房再漲價」的動作，難以視為「聯合哄抬房價」，將持續調查，呼籲業者切莫短視近利，影響消費者權益。

觀光局說明，疑似有意串聯本市旅館業者於BTS演唱會期間聯合提高房價，此節已明顯涉及「企圖就價格進行協議、合意或聯合安排」，將涉違反《公平交易法》第15條「事業不得為聯合行為」之禁止規定。若經稽查後發現有惡意抬高價格、壟斷市場或無故取消訂房之業者，將依違反《發展觀光條例》等相關規定裁處，並採取「房間逐間開罰」方式加重罰鍰。

此外，高雄市觀光局也提醒，粉絲或民眾在訂房前，務必至「台灣旅宿網」確認合法旅宿與旅館備查房價。如之後遇到任何消費爭議，可立即透過「行政院消保處」線上平台，或撥打1950、(07)740-9802專線，提出檢舉申訴，確保自身消費權益受到完整保護。



觀光局表示，目前查無不法，相關業者均在旅館備查房價之內。（圖／高雄市觀光局提供）

