BTS合作韓團Balming Tiger嗨炸現場 流利中文狂喊：我愛你們

【緯來新聞網】全台首檔以「樂團養成」為核心的音樂實境節目《樂團祭》，歷經半年激烈舞台挑戰與創作養成，終於於12月6、7日在新北大都會公園水漾啵啵廣場舉辦「新世紀的決心」音樂祭，也正式畫下圓滿句點。現場兩天匯聚節目中24組人氣樂團與海內外嘉賓輪番登台，其中2022年時曾與BTS的隊長RM合作一曲〈SEXY NUKIM〉的南韓另類KPOP樂團Balming Tiger更是壓軸演出，狂用流利中文喊：「我愛你們！」為這場橫跨節目與現實的樂團祭，掀起最高潮。

廣告 廣告

曾與BTS隊長RM合作一曲〈SEXY NUKIM〉的南韓另類KPOP樂團Balming Tiger，擔任「新世紀的決心」音樂祭壓軸演出。（圖／《樂團祭》提供）

兩天的表演壓軸，是來自南韓的Balming Tiger，他們用獨特的音樂風格讓歌迷全跳起來，團員Omega Sapien用流利的中文對臺灣歌迷喊：「見到你們很高興、我愛你、你們都很可愛。」演唱到經典歌曲〈Big Butt〉時還爆料：「我愛大屁股。」更邀大家一起扭屁股，台上台下互動可愛，讓大家盡興而歸。而演出陣容中的焦點之一，是由金鐘影帝鳳小岳領軍的樂團壓克力柿子，他們日前才拿下節目中海外音樂祭演出門票，在出發海外前，在臺灣的演出，一出場就被上百位歌迷用尖叫聲歡迎，足見高人氣。



唱完第二首，鳳小岳更把外套脫了，熱血說：「很開心樂團祭辦了一個這充滿夢想的演出。」接著演唱他主演電影《陌路兄弟》的主題曲〈沈默在流浪的路上〉，一展他能演能唱，以及創作的才華，他事後說道：「今天站上舞台那一刻，感受到真的是樂團祭的最終站了，心裡還是充滿感激，因為壓克力柿子真的是跟著樂團祭節目一起開始、一起成長的！接下來會進入創作模式了，往樂團第一張專輯前進。」

鳳小岳領軍的樂團「壓克力柿子」，將前進海外音樂節，並進入創作模式，醞釀樂團第一張專輯。（圖／《樂團祭》提供）

節目《樂團祭》的監製兼製作人周祐楷，曾任MTV娛樂台總監及《大嘻哈時代1、2》監製與製作人，這次扛起龐大的1.2億臺幣節目製作，拍攝超過6個多月的節目，並將棚內錄製搬出攝影棚，舉辦3天的音樂祭，實屬不容易，他坦言雖然辛苦但也非常感謝投資方願意為支持音樂產業。對於做《樂團祭》的初衷，「希望透過音樂人再次相信影視製作的可能性，更著重傳統電視沒有顧到細節，而節目最大的共識就是讓音樂人好好表達創作，讓創作透過演出、視覺、聲音，讓大家感受到能量」。



透過節目的推動與曝光，讓許多還是大學生且需要資源的樂團被更多人看見，共振效應社群就因此成長百倍；而在節目衍生的音樂祭上，讓更多海外音樂人能與臺灣樂團交流。在日前選出來的3團臺灣代表接下來也會到海外的音樂節演出，讓樂團不只是在節目上曇花一現，而是細水長流讓臺灣音樂被更多人聽見。最後周祐楷也笑說：「真的很累，雖然已經有很多資源輔助，但真的還是蠻辛苦的，希望大家有看到我們的誠意，做這件事的初衷不是要盈利，是想把這產業的路鋪得更廣。想謝謝24個樂團和站台嘉賓樂團，謝謝願意來的人和觀眾，希望大家有在節目感受到主唱和樂手一樣被尊重。」

「新世紀的決心」音樂祭，在《樂團祭》一路走來的旺福樂團也登場回歸。（圖／《樂團祭》提供）

本次音樂祭規格全面升級，舞台分為主舞台「MAX STAGE」與次舞台「MOJO STAGE」，還有免費舞台，集結日本、韓國、香港與臺灣等地的重量級嘉賓卡司，包涵日本超人氣音樂人 Reol、韓國創作樂團 Balming Tiger、日本樂團JYOCHO、Some Life、May Forth、香港女子樂團 GDJYB 雞蛋蒸肉餅以及臺灣代表拍謝少年、八十八顆芭樂籽、百合花、夕陽武士、旺福等，節目中一路走來的 24 組樂團也全數登場回歸，展現半年以來從棚內養成到真實舞台的全面蛻變。



《樂團祭》節目合作單位包含，瀚草文創、綠光創藝、滾石唱片、三立電視、台視、台灣大哥大，自開播以來累積近千萬次線上收看次數與社群互動，樂團祭民遍布臺、港、韓、日，而第二季開發已在籌備中，期待與樂迷再度相見。

更多緯來新聞網報導

吊車大王出手救花蓮！出動怪手、水庫車賑災、罹難者家屬每人慰助1萬

金馬61／準金馬影帝語出驚人「好無聊」 紅毯太冷「飢寒交迫」