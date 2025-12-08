BTS合作韓團Balming Tiger嗨炸現場！流利中文狂喊：我愛你們
音樂實境節目《樂團祭》，歷經半年激烈舞台挑戰與創作養成，終於在12月6、7日於新北大都會公園水漾啵啵廣場舉辦「新世紀的決心」音樂祭，並正式畫下圓滿句點。現場兩天匯聚節目中24組人氣樂團與海內外嘉賓輪番登台，其中2022年時曾與BTS的隊長RM合作一曲〈SEXY NUKIM〉的南韓另類KPOP樂團Balming Tiger更是壓軸演出，狂用流利中文喊：「我愛你們！」為現場掀起最高潮。
來自南韓的Balming Tiger是2天的表演壓軸，他們用獨特的音樂風格讓歌迷全跳起來，團員Omega Sapien用流利的中文對臺灣歌迷喊：「見到你們很高興、我愛你、你們都很可愛。」演唱到經典歌曲〈Big Butt〉時還爆料：「我愛大屁股。」更邀大家一起扭屁股，台上台下互動可愛，讓大家盡興而歸。
鳳小岳領軍的樂團「壓克力柿子」，將前進海外音樂節，並進入創作模式，醞釀樂團第一張專輯。（圖／《樂團祭》提供）
而演出陣容中的焦點之一，是由金鐘影帝鳳小岳領軍的樂團壓克力柿子，他們日前才拿下節目中海外音樂祭演出門票，一出場就被上百位歌迷用尖叫聲歡迎，鳳小岳更把外套脫了，熱血說：「很開心樂團祭辦了一個這充滿夢想的演出。」接著演唱他主演電影《陌路兄弟》的主題曲〈沈默在流浪的路上〉，並在事後說道：「今天站上舞台那一刻，感受到真的是樂團祭的最終站了，心裡還是充滿感激，因為壓克力柿子真的是跟著樂團祭節目一起開始、一起成長的！接下來會進入創作模式了，往樂團第一張專輯前進。」
節目《樂團祭》的監製兼製作人周祐楷，曾任MTV娛樂台總監及《大嘻哈時代1、2》監製與製作人，這次扛起龐大的1.2億臺幣節目製作，拍攝超過6個多月的節目，並將棚內錄製搬出攝影棚，舉辦3天的音樂祭，實屬不容易，他坦言雖然辛苦但也非常感謝投資方願意為支持音樂產業。對於做《樂團祭》的初衷，「希望透過音樂人再次相信影視製作的可能性，更著重傳統電視沒有顧到細節，而節目最大的共識就是讓音樂人好好表達創作，讓創作透過演出、視覺、聲音，讓大家感受到能量」。
