BTS合體回歸！政府曾為他們「修兵役法」延後入伍 國會卡關原因曝光

娛樂中心／綜合報導

防彈少年團（BTS）影響力遍布全球。（圖／翻攝自 BTS Official 臉書）

2026年3月，韓團BTS防彈少年團預計睽違近3年，以「全員合體」之姿重返舞台，消息曝光後不僅讓全球ARMY（官方粉絲名）沸騰，也再度喚起外界對數年前那場曾撼動韓國政壇與產業界的兵役爭議回憶。

當年BTS防彈少年團成員Jin入伍，所有團員一同去送行（圖／翻攝自防彈少年團推特）

根據韓媒《朝鮮日報》報導指出，自2018年至2022年間，隨著團體在國際市場屢創佳績，相關討論逐漸延伸至國家經濟、文化輸出與外交形象層面，多份研究與智庫報告指出，BTS每年可為韓國創造數十億美元的直接與間接產值，涵蓋觀光、演唱會、周邊商品、品牌代言與文化輸出等領域，甚至有統計顯示，當時來訪韓國的外國觀光客中，平均每十多名就有一人是因BTS而來。

BTS防彈少年團全員入伍。（圖／翻攝自BTS_TWT X）

在輿論與產業壓力交織下，韓國政府於2020年推動《兵役法》修正案，首度將「對提升國家形象具有重大貢獻的大眾文化藝術人員」納入延後入伍的適用對象。依規定，只要經文化體育觀光部認定，入伍年齡可由原本的28歲延至30歲。該制度過去多適用於奧運選手或國際級古典音樂家，BTS也因此成為首批被正式點名適用的流行藝人團體，被外界形容為「幾乎是為BTS量身打造的修法」。

韓國政府曾推動《兵役法》修正案，被形容「幾乎是為BTS量身打造的修法」。（圖／環球提供）

不過，修法通過後，社會反彈聲浪並未平息。部分民眾質疑兵役為全民義務，認為藝人因知名度獲得延緩恐影響制度公平性，相關「大眾文化藝術人是否納入替代役」的修法草案，也因「為特定團體立法」的爭議，在國會屢遭擱置，最終未能通過。

在爭議氛圍下，BTS於2022年釜山演唱會後，由所屬公司HYBE宣布成員將不使用延緩條款，全體依序入伍服役，並自同年底起陸續現役入伍，被視為對社會質疑的回應，也讓兵役爭論暫告段落。成員預計於2025年6月前後全數退伍，並規劃以完整體回歸。

