BTS合體直播！暴雷模式忍不住「洩密新歌舞蹈」 成員：很快就會公開

韓國人氣男團BTS防彈少年團於16日全員合體開啟直播，成員們不僅透露剛結束舞蹈練習，還忍不住展示疑似新歌的舞蹈動作，引發粉絲熱烈討論。對於回歸時間及世界巡迴計畫，成員們表示「很快就會公開」，並透露目前準備進度尚未達10%。同時，BTS的師弟團CORTIS近期在日本表演中帶來BTS的《MIC Drop》，展現強大氣場，獲得粉絲一致好評。

防彈少年團久違合體開直播。（圖／翻攝自weverse）

BTS防彈少年團全員於16日下午合體開啟直播，一開始就用可愛的中文向全球粉絲ARMY問候「新年快樂」。成員們隨後透露他們剛結束舞蹈練習才來開直播，在閒聊過程中，有成員忍不住開始跳起新歌舞步。雖然其他成員立即提醒「不行，那樣我們歌單就外流了」，但直播已經變成大型暴雷現場，讓粉絲更加期待BTS完整體的回歸。

關於何時正式回歸及是否展開世界巡迴演唱會，成員們在直播中表達了迫切的心情。他們坦言：「感覺要快點開演唱會才好」、「我真的想快點開，要瘋了」，顯示出對回歸舞台的強烈渴望。成員們也坦承「現在要準備的東西確實變得更多了」，目前準備進度「連10%都不到」，但承諾相關計畫「很快就會公開給大家」。

雖然目前無法看到BTS的演唱會，但他們的師弟團CORTIS近期人氣高漲，邀約接到手軟。CORTIS最近在日本的表演中帶來了BTS的歌曲《MIC Drop》，展現出強大的舞台魅力。粉絲們紛紛讚嘆CORTIS的氣場十足，尤其是最後標誌性的MIC Drop動作也完美呈現，展現出與平時不同的帥氣魅力。

