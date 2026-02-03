BTS合體重返歌壇！ Netflix全球同步直播回歸秀

BTS將於下月回歸歌壇。（圖／翻攝自BTS X）

韓流天團防彈少年團（BTS）將於今年3月推出全新正規專輯。Netflix今（3日）宣布，將與全球同步獨家直播《BTS THE COMEBACK 演唱會｜ARIRANG》回歸秀，節目預定於3月21日台灣時間晚間7點（韓國時間晚間8點）正式登場。

《BTS THE COMEBACK 演唱會｜ARIRANG》是成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V與Jung Kook，於退伍後首次以完整陣容舉辦現場回歸演出，地點將在首爾象徵性地標「光化門」直播，慶祝BTS備受期待的全新專輯《ARIRANG》 正式發行。

BTS第五張正規專輯《ARIRANG》是一張深度內省的作品，探索他們的身分認同與根源。專輯發行後，BTS將展開規模盛大的《ARIRANG》世界巡演（2026–2027），橫跨34個地區、82場演出，足跡遍及亞洲、北美、拉丁美洲、歐洲、中東及更多地區。

不僅如此，《BTS：天團回歸》，一部完整呈現BTS最新回歸專輯誕生過程的紀錄片電影也將於3月27日於Netflix獨家上線。

