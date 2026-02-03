BTS合體3/21回歸演唱會！串流媒體全球逾190國家獨家直播

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

繼上個月直播美國徒手攀家專家霍諾德（Alex Honnold）「赤手獨攀台北101」，吸引近620萬人觀看，串流媒體今（3）日也宣布，3月21將串流直播韓國天團防彈少年團（BTS）所舉辦的回歸演唱會而這也可能會是該串流媒體有史以來最規模的韓流直播活動。

BTS所屬經紀公司BigHit Music今日表示，BTS將在3月21日晚間8點（台灣時間9點）回歸，並將在首爾光化門廣場前舉行新專輯「Arirang」回歸造勢活動，與粉絲們一同歡慶BTS在全員當兵後，時隔3年首度合體，而這也是首次有K-POP團體在光化門舉辦演唱會。

串流媒體除了將在全球超過190國家直播這場演唱會之外，同時也宣布將在3月27日獨家公開BTS製作新專輯「Arirang」的幕後過程及成員們重聚後的心路歷程，許多粉絲對這驚喜消息紛紛表示，「根本是世巡前的暖身！」、「越來越有回歸的感覺了！」、「天哪 網飛你這局贏慘了」。

