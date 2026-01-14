BTS回歸世界巡迴演唱會4月開跑 11月空降高雄

（中央社首爾14日綜合外電報導）韓國天團防彈少年團（BTS）所屬經紀公司今天表示，防彈少年團將於4月展開回歸世界巡迴演唱會。根據官方資訊，BTS將於11月降臨高雄開唱3天。

BTS自2022年起對外宣布暫停團體活動，成員們根據韓國規定，履行30歲以下男性的兵役義務。隨著7名團員已於去年全數退伍，BTS宣布將於2026年春季回歸。

法新社報導，這次巡演橫跨34座城市，共有79場演出，就總場次而言，將是K-pop團體史上規模最大的單一巡演。

經紀公司表示，這是BTS睽違4年再度舉辦世界巡演，將於4月9日起在韓國高陽市開跑，並在韓國再加辦兩場演唱會，隨後移師到鄰近的日本。

接著，BTS將前往美國與歐洲，並於11月19、21、22日降臨台灣高雄，巡演最終將於2027年3月在馬尼拉落幕。

經紀公司表示，日後將陸續公布更多巡演城市，包括日本與中東地區的追加場次。

在巡演消息發布之前，BTS所屬經紀公司HYBE已於元旦宣布，BTS將於3月20日發行專輯，隨後將展開巡迴演唱會。（編譯：張曉雯）1150114