BTS回歸倒數！3／21演唱會全球同步直播 紀錄片這天上線

【緯來新聞網】全球的ARMY注意——BTS回來了。Netflix今（3日）與全球同步宣布《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》將於3月21日台灣時間晚間7點（韓國時間晚間8點）在Netflix獨家全球同步直播。本場歷史性演出將自首爾象徵性地標「光化門」現場直播，慶祝BTS備受期待的全新專輯《ARIRANG》正式發行。Netflix攜手HYBE讓這組流行樂壇王者再度站上舞台，打造前所未有、劃時代的全球回歸盛事。

Netflix將全球直播《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》，並上線紀錄片《BTS：天團回歸》。（圖／翻攝自BTS臉書）

BTS成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V與Jung Kook將於退伍後首次以完整陣容舉辦現場回歸演出。本場演出緊接著BTS宣布推出全新專輯與世界巡演之後登場。BTS第5張正規專輯《ARIRANG》是一張深度內省的作品，探索他們的身分認同與根源。專輯發行後，BTS將展開規模盛大的《ARIRANG》世界巡演（2026–2027），橫跨34個地區、82場演出，足跡遍及亞洲、北美、拉丁美洲、歐洲、中東及更多地區。

本場直播慶祝BTS全新專輯《ARIRANG》正式發行。Ne（圖／Netflix提供）

不僅如此，如同全世界粉絲如此著迷，《BTS：天團回歸》，一部完整呈現BTS最新回歸專輯誕生過程的紀錄片電影也將於3月27日於Netflix獨家上線。這部長篇紀錄片記錄了KPop頂流天團BTS眾所期待的回歸時刻。由備受好評的導演Bao Nguyen（《誰是掌鏡人：越戰經典照片之謎》(The Stringer)、《那夜，金曲不朽》(The Greatest Night in Pop)）執導，並由知名製作公司This Machine（《瑪莎·史都華來當家》(Martha)、《雷鬼歌姬卡蘿爾G：明天真美好》(Karol G)）與HYBE共同製作，影片將提供前所未有的貼身視角，跟隨BTS再度回歸，開啟一段注定被寫入流行文化史的重要旅程。同時，成員們也回顧那段將7位韓國少年蛻變為全球巨星的歷程。



自2013年出道以來，BTS建立了全球最忠誠的粉絲社群之一。完成韓國法定兵役後，7位成員在洛杉磯重新集結，共同創作音樂，回到一個因分離與個人成長而更為成熟的創作空間。當全球數以百萬計的粉絲期待BTS的回歸之際，BTS也直面深刻的提問：如何重新開始？如何在不被過去束縛的情況下致敬過往？又該如何一起邁步向前？在感到迷惘、歡笑與重新發現彼此的過程中，他們創作出反映當下自我的全新音樂，最終成就一張屬於這個時代的里程碑專輯。親密、動人，且充滿喜悅，《BTS: THE RETURN》是一個只有BTS能說的故事。這是關於韌性、團魂情誼與自我重塑的動人作品。



《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》

● 形式：現場直播特別節目

● 首播時間：2026年3月21日台灣時間晚間7點（韓國時間晚點8點）

● 導演：Hamish Hamilton

● 監製：HYBE、BIGHIT MUSIC、Guy Carrington、Garrett English、Kevin Hermanson

● 製作公司：Done + Dusted

● 備註：本活動為售票節目，更多資訊將於日後公布



《BTS：天團回歸》

● 形式：電影

● 上線時間：2026年3月27日

● 導演：Bao Nguyen

● 監製：Mark Blatty、Melissa Robledo、Seonjeong Shin、Nicole Kim、Kyewon Suh、James Shin

● 製片：Jane Cha Cutler、Bao Nguyen、R.J. Cutler、Elise Pearlstein、Trevor Smith、Choongeon

Lee、Namjo Kim、Se Jun Lee

● 製作公司：This Machine、HYBE、EAST Films

