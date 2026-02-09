BTS回歸公演預計26萬人聚集 韓國警特攻隊助維安

（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）韓國天團防彈少年團（BTS）即將重返樂壇，規劃3月21日於首爾市中心的光化門廣場舉行回歸公演，為預防意外發生，韓國警方今天表示將派遣特攻隊協助維安。

BTS成員們陸續結束兵役後，預計在3月20日發行第5張正規專輯ARIRANG，並在隔天舉行回歸公演。韓聯社報導，警方估計，活動當天將有23萬人聚集在光化門廣場北端的表演舞台至德壽宮的大漢門之間，加上綿延至崇禮門的人潮，總計可能達26萬人。

警方在今天的例行記者會中表示，已任命公共安全次長擔任特別小組組長，為確保活動當日周邊安全準備。

警方將周邊地區依預估的人潮密集度分為4大區，下分為15個區域，每區都派有總警級負責人；為防止暴力、騷動及恐怖攻擊事件發生，將部署鄰近9個警察署的13支刑警隊，並部署特警，執行排除爆炸物及識別嫌疑犯等反恐任務。

活動主辦方HYBE先前表示將部署3553名安全人員，但警方目前正依「受益者負擔原則」，要求主辦方增強安全對策。（編輯：唐聲揚）1150209