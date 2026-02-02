BTS回歸巡演全球嗨翻！中國粉絲恐聽不到 專家：限韓令解除速度慢

圖為2019年12月7日，南韓天團BTS出席Variety's Hitmakers年度早午餐會。美聯社資料照



據外媒近日報導，南韓偶像團體「防彈少年團」（BTS）今年正式回歸，將在全球各地舉行巡迴演唱會，但在公布的行程當中，卻沒有中國內地的城市，期待已久的中國粉絲恐希望落空，專家分析，雖然中國政府可能逐步放寬「限韓令」，但過程將十分緩慢。

據新加坡媒體《聯合早報》與韓媒《朝鮮日報》報導，南韓偶像團體「防彈少年團」（BTS）今年1月宣布，由於團員於去年退伍，今年正式回歸樂壇，並將展開世界巡迴演唱會，包括東京、墨西哥城、洛杉磯、巴黎、倫敦、台灣高雄、曼谷、新加坡、雅加達等各地紛絲，都可以親睹偶像風采。

廣告 廣告

不過，官方公布的30多個城市巡迴演唱，卻沒有一個是中國內地城市，僅確定於2027年3月，在香港舉辦3場表演，報導指出，背後原因正是中國的「限韓令」。

雖然中國政府從未明確宣布實施「限韓令」，但從2016年南韓部署美製薩德反飛彈系統（THAAD，又稱終端高空防衛系統）之後，中國限制南韓影視內容與K-pop演出活動，多數南韓歌手只能在香港、澳門等地演出。

今年1月初，南韓總統李在明訪中，與中國領導人習近平舉行峰會，外界關注限韓令是否有望解除，但中國業者大多持觀望態度，深圳一名業界人士透露，K-pop演唱會是否能通過北京審批「不好說」，另一名北京的演唱會公司負責人則表示，尚未聽到韓流明星在中國內地辦演唱會的消息。

華東師範大學傳播學院新聞系副教授吳暢暢直言，如果韓流明星要通過審批，在中國內地開演唱會，政治立場是首要考量，「台獨、港獨或其他地方分離主義者，你基本上不要跑到中國來開演唱會。」

研究韓流文化的澳洲麥考瑞大學媒體學者凱斯（Sarah Keith）則指出，中國政府可能會逐步放寬限制，但過程將十分緩慢，「或許需要5年左右的時間，南韓藝人才有可能恢復過去在中國的活動規模。」。

更多太報報導

南韓股市跌破5千點「盤中下挫4%」 緊急啟動Sidecar停牌機制

中國貴金屬交易商跑路捅出10億人民幣大洞 國投集團重傷

不運動就能瘦？南韓吹起瘦瘦針熱潮 1個月70家健身房倒閉